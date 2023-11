Johanna San Miguel enfrenta fuertes críticas luego de no presentarse en un show que tenía previsto ofrecer en Barcelona, por el cual estuvo ausente varios días en la conducción de ‘Esto es Guerra’ y fue reemplazada por Katia Palma.

Según el programa ‘Amor y Fuego’, la actriz no logró llegar al local para presentar su unipersonal debido al retraso de su vuelo, pese a ello, la productora encargada de llevar a la conductora a España se niega a devolver el dinero de las entradas.

El programa de espectáculos recogió el testimonio de Nancy Pecho, quien afirma que hasta el momento no se ha devuelto el dinero de los boletos adquiridos.

“Hasta el día de hoy, lo único que recibo es que no tiene cuenta bancaria (...) Cada entrada me costó 80 euros, se lo hice a su Bizum personal, fueron 320 euros”, aseguró la presunta agraviada.





¿Qué respondió la productora?





En unos audios difundidos por la supuesta afectada, Vanessa Estrada se niega a devolver el dinero hasta que le ofrezca disculpas. “Qué parte no ha entendido, hasta que usted no me haga una disculpa pública, yo no le voy devolver nada, denúncieme”, agregó.





