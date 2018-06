Michael Jackson tenía 5 años cuando comenzó a actuar como parte de The Jackson 5 , una agrupación fundada en 1962 por su padre, Joe Jackson , y de la que también formaron parte cuatro de sus hermanos. Desde entonces, Joe ya golpeaba a sus hijos y los obligaba a llamarlo “Joseph” en lugar de “papá”.

Joe Jackson , el artífice de The Jackson 5 y de la fama de sus hijos Michael y Janeth, murió el miércoles 27 de junio de 2018 a los 89 años por su cáncer de páncreas, y si bien será recordado por sus logros musicales a nivel gerencial, también perdurará el recuerdo de un padre severo, a quien el mismo Michael temió y admiró durante muchos años de su vida.

En Gary, Indiana, la ciudad donde nació Michael Jackson , Joe intentó en los años 50 forjarse una carrera musical como guitarrista de una agrupación llamada The Falcons, pero la banda nunca despegó y los sueños del joven Joe simplemente se evaporaron… hasta que descubrió el talento de sus hijos mayores, Jackie, Tito y Jermaine, a quienes posteriormente se sumaron Michael y Marlon en The Jackson 5 , un fenómeno de la música popular de principios de los años 70, que comandó con puño de hierro, bajo términos que él creía necesarios para garantizar su éxito. Y Joe nunca se arrepintió de sus formas.

EL TESTIMONIO DE MICHAEL

En conversación con su guía espiritual, el rabino Shmuley Boteach, Michael Jackson contó que su padre lo golpeó desde antes de llegar a la adolescencia, cuando solo era un niño, y si bien ya lo había relatado en varias ocasiones, esta larga entrevista tuvo lugar algún tiempo antes de su muerte y fue realizada originalmente para ser incluida en un libro que se convirtió en The Michael Jackson Tapes: A Tragic Icon Reveals His Soul in Intimate Conversation .

“Un día, odio repetirlo, pero un día dijo, y Dios bendiga a mi padre porque hizo cosas maravillosas y fue brillante, un genio, pero un día él dijo: ‘Si alguna vez dejan de cantar, los voy a dejar como una papa caliente’. Me dolió”, comentó aquella vez el ‘Rey del pop’.

Para el 2005, Joe - junto al resto de su familia - acompañó a Michael cuando fue juzgado por supuesto abuso sexual infantil y estuvo allí cuando el cantante fue declarado inocente. También estuvo cerca cuando Michael falleció en 2009 por una sobredosis accidental de propofol a los 50 años, aunque su hijo no le dejó nada. Joe tampoco pudo acceder por vía judicial al legado de su hijo, aunque habría hecho las paces con los administradores de las propiedades de Michael en los últimos años de su vida. Nunca se divorció de su esposa, Katherine.

“Ella siempre era la que estaba al fondo cuando perdía los estribos, golpeándonos y golpeándonos”, recordó Michael en la misma entrevista.



“La escucho ahora. ‘Joe, no, ¡los vas a matar! ¡No! ¡Joe es demasiado!’”, agregó a su relato.

En 2010, muerto Michael , Joe reconoció ante Oprah Winfrey que golpeó a sus hijos de niños y “no me arrepiento”. Esa vez, su esposa lo invitó a aceptar lo que había ocurrido, “es mejor que lo admitas, así es como las personas negras criaban a sus hijos”.

LAS PALABRAS DE JANETH



Janeth Jackson es quien desarrolló una mejor relación con su padre (Foto: AFP)



En 2011, Janet Jackson , la menor de los hijos de Joe, defendió a su padre, indicando que a pesar de los golpes, siempre sintió que en el fondo sus intenciones eran buenas.

“Creo que tiene buenas intenciones y que no quiere nada más que lo mejor para sus hijos. Simplemente creo que la forma en que se ocupó de ciertas cosas no fue la mejor, pero hizo el trabajo. Y tal vez sea por cómo se crió. Hizo lo que pensó que era lo mejor, sin saber nada mejor”, declaró en ese entonces a Piers Morgan.

En su libro de memorias, True You , Janeth sostuvo que su padre la golpeó tan solo una vez, cuando tenía menos de 8 años, una vez que salía de la bañera.

“No recuerdo qué fue lo que hice. No recuerdo si realmente me lo merecía. Mi padre nunca me había tocado hasta ese momento”, comentó Janeth, quien también apuntó que sus padres fueron mucho más indulgentes con ella y Randy, los menores de la familia.

En la misma entrevista, Janeth Jackson , la segunda estrella principal de la familia, dijo que su padre no expresaba muchos sus sentimientos, aunque “sé que él me ama”.

EL CASO DE LA TOYA

En su libro de 1991, La Toya: Growing Up in the Jackson Family , La Toya Jackson aseguró que su padre abusó de ella y de su hermana Rebbie. Sin embargo, tiempos después se desdijo y en su libro The Jacksons , Joe explicó que el exesposo de su hija le había lavado el cerebro.

“Yo era joven entonces y tenía mucha gente en mi vida que no necesitaba. Entonces arremetí contra mi padre, contra mis dos padres realmente, por cosas que otras personas dijeron. No entendía que mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron por nosotros. Eran los mejores padres que podían ser para nosotros y eso es todo lo que podía pedir”, señaló La Toya en 2011.

En 2013, La Toya se reconcilió con su padre para las cámaras en Life with La Toya , donde volvió a llamarlo “papá”.



Joe Jackson tuvo un total 11 hijos, uno de ellos fuera del matrimonio, otro fallecido al poco de nacer y uno más - Michael - muerto de una sobredosis hace algunos años. En sus últimos días, Joe recibió en el hospital a su familia. Además, fue homenajeado por Janeth en los Premios de Radio Disney Music 2018, celebrados poco antes de su muerte.

“Mi madre me alimentó con el amor más extravagante e imaginable. Mi padre, mi increíble padre, me impulsó a ser lo mejor que podía ser”, manifestó Janeth ante el público.

Janeth también fue acompañada por su padre en 2015 cuando recibió el Ultimate Icon Award.

“Cuando sufrí cuatro ataques el año pasado y estaba en el hospital recuperándome, solo dos personas de mi familia viajaron para verme. Mi nieta Brandi y m niña Janet. Se sentó junto a mí mientras estaba en la cama y pasó tiempo conmigo. Estuvimos hablando mucho y eso significó mucho para mí (…) Nunca digo esto, pero estoy orgulloso de Janet", escribió el mismo Joe en su sitio web en 2014.