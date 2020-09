El cantante británico Joe Cocker, famoso por su desgarrada voz y su interpretación del tema With A Little Help From My Friends de The Beatles, murió este lunes a los 70 años a causa de un cáncer pulmonar. En este recuento, recordemos 10 de los canciones que lo inmortalizaron como un icono de la música.

1. With a little help from my friendsWith a little help from my friends es, en realidad, un 'cover' que Cocker le realizó al clásico tema de The Beatles. Una de las primeras veces que cantó este tema fue en el festival Woodstock, que se celebró en 1969. Esta versión, además, fue el tema central de la recordada serie Los años maravillosos.

2. You can leave your hat onOtra canción que inmortalizó la voz de Cocker fue el clásico You can leave your hat on. Este tema fue compuesto por Randy Newman y se hizo famoso porque formó parte de la película Nueve semanas y media (1986), un filme con alto contenido sexual.

3. You are so beautifulEsta canción también fue otro 'cover' que Cocker popularizó. La versión que realizó este cantante fue más lenta y tuvo un arreglo de guitarra que le dio el aura necesaria para ser una desgarradora balada. Apareció en su disco I can stand a little rain, de 1974.

4. Feelin' AlrightFeelin' Alright fue uno de los primeros temas que hicieron conocidos a Cocker. Lo grabó en 1969 y en su versión se puede leer una profunda influencia de ritmos latinos como la salsa.

5. The Letter The Letter fue una canción escrita por Wayne Carson Thompson y que, en primer lugar, fue llevada a la fama por el grupo The Box Tops. Sin embargo, el 'cover' que realizó Joe Cocker en 1970 se volvió aún más conocido y eso fue gracias a la instrumentalización y a la potente voz que el cantante utilizó.

6. Have a little faith in meHave a little faith fue la canción que le dio el nombre al álbum que Cocker publicó en 1994. Esta interpretación es importante de rescatarla porque con ella el cantante reafirma que todavía conserva la potente voz que lo caracterizó toda su carrera.

7. She came in through the bathroom windowEsta canción es otro 'cover' que Cocker realizó a una de sus bandas favoritas, The Beatles. La versión de este cantante fue muy exitosa y se ubicó en el puesto 30 del Top 40 de Billboard, en 1970.

8. Woman to womanWoman to woman fue uno de los pocos temas que Joe Cocker escribió y compuso en su carrera. Su aparición se dio en el álbum que el cantante publicó en 1972 titulado Joe Cocker.

9. Delta Lady Delta Lady fue una composición del músico estadounidense Leon Russell. La versión que grabó Cocker es más pop que la original y se diferencia por la interpretación desgarradora que realizó el británico.

10. Up where we belong Up where we belong fue el tema central de la película An Officer and a Gentleman (1982). Cocker cantó esta canción al lado de Jennifer Warnes, incluso llegó a colocarse en el primer puesto de la lista Hot de Billboard, ese mismo año.