Joaquin Phoenix habría hecho del Joker en 'El Caballero de la Noche'

El actor estadounidense Joaquin Phoenix llamó la atención de muchos al interpretar al Joker, el clásico archienemigo de Batman, en la cinta del 2019, 'Joker'. Pero no sabría sido la primera vez que el intérprete se habría acercado al papel del payaso; anteriormente, se habría acercado a la obra del cineasta Christopher Nolan, 'El Caballero de la Noche'.

En una reciente entrevista para el podcast 'Tetragrammaton con Rick Robin', que anteriormente le habrían hablado de hacer el papel. Para la famosa película del 2008, a cambio, el papel del Joker cayó en el actor Health Ledger, quien ganó un Premio Óscar póstumo en la categoría de Mejor Actor Secundario por su papel.

Según Phoenix, no se sentía "listo" para interpretar al personaje. "Me acuerdo haber hablado con Christopher Nolan sobre 'El Caballero de la Noche' y nunca se dio, por alguna razón," dijo Phoenix. "No estaba listo. Es uno de esos momentos donde piensas "¿Qué es lo que tengo que no puedo hacerlo?" y no se trata de mí, hay algo más. Hay otra persona que hará algo...No puedo imaginar cómo habría sido todo si no hubiéramos tenido la interpretación de Heath Ledger."

"No sé si Christopher Nolan se acercó a mí para decirme "Sin duda, eres la persona indicada". Ni me acuerdo cómo llegamos a conocernos, pero sé que nos conocimos," añadió Phoenix. "Yo sentía que no debía hacerlo, pero tal vez el también pensaba "Él no es el tipo"."

Aunque Joaquin Phoenix deslumbró a audiencias por su interpretación en la película del 2019, para su secuela, “Joker: Folie à Deux”, con la cantante Lady Gaga en el papel de Harley Quinn; recibió una recepción muy tibia de parte de los críticos, y solo obtuvo 57$ millones en la taquilla.

Según la revista Variety, Nolan, de una cierta manera, influyó la película original de 'Joker'. En principio, Todd Phillips, el director de la cinta, quería terminar la historia con el Joker de Phoenix cortando su cara, tallando una "sonrisa". Lo destacable del Joker del universo de Christopher Nolan son las cicatrices faciales; por lo que Nolan no quería que Phillips repitiera eso.

