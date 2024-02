Se hizo conocido en todo el país como ‘Yoni Gonzales’, de ‘Al fondo hay sitio’. Pero Joaquín Escobar se desmarcó de ese papel, hizo teatro, se fue al extranjero a hacer cine, televisión y ahora volvió a las pantallas peruanas interpretando a ‘Jhonatan’ en ‘Papá en apuros’, novela que se acaba de estrenar en Chile. Además, lo vemos todas las noches en El gran chef famosos, en dupla con Rodrigo Sánchez Patiño.





¿Qué fue lo que más resaltas de la experiencia en Papá en apuros?

Fue una experiencia hermosa. Cuando me llegó la oportunidad de hacer casting para el proyecto, estaba muy ilusionado y, cuando quedé, fue una alegría enorme. Siento mucha responsabilidad también por las expectativas de los televidentes, del equipo que se armó y, ya habiendo terminado hace un mes y medio, pues contento, orgulloso con el pecho infladísimo y agradecido por la gran acogida del televidente.

¿Cómo ha sido interpretar a una persona con asperger?

No ha sido complicado, pero probablemente por cierto conocimiento que tengo como estudiante de Psicología, estoy a mitad de carrera. Entonces, el nivel de entendimiento ha sido mayor al que yo pude haber tenido con ese personaje hace tres años. Por eso creo que los personajes llegan en el momento que tienen que llegar. Si vamos a hacer un resumen, es muy parecido al último gran proyecto que hice en televisión (Yoni). Alguien despistado sin mucha capacidad de análisis podría confundirlo con el personaje anterior. Entonces, el reto era hacer algo distinto y creo que hemos logrado algo bastante atractivo.

Algunos fans armaron la teoría de un multiverso entre Yoni Gonzales de AFHS y Jhonatan de Papá en apuros.

Sí, hay personas que buscan hacer un gran universo de la ficción peruana con diversos proyectos de diferentes canales en distintos momentos. Me parece un juego divertido, gracioso y, cuando lo encuentro en el celular, lo comparto con algún colega. Qué buena es la creatividad de la gente. Tal vez por ahí les dan ideas a algunos productores para algunos proyectos.

¿Descartas volver a Al fondo hay sitio?

En general, yo no descarto nada, no sé si en algún momento me cierre más con ciertas ideas. Por el momento estoy concentrado en otros proyectos que no tienen nada que ver con Al fondo hay sitio, pero no descarto nada.

Decías que los papeles llegan en el momento exacto.

Sí y ha sido una linda coincidencia hacer el papel de marinero. Siento que ese personaje me lo han enviado. Recibí la llamada de la directora de casting al día siguiente de que se cumplió un año de fallecimiento de mi padrino, que tenía un cargo muy importante en la Escuela Naval. Cuando era joven, quería ser director de cine, pero no lo dejaron y lo obligaron a ingresar a la Marina. Ese es el personaje que yo estaba buscando para regresar a la televisión peruana. Hice otros proyectos, teatro, cine, pero para muchas personas solamente existe la televisión. Entonces, si no estás en televisión, estás muerto, vives en otro país o no existes. Entonces, fue lindo reencontrarme con muchas personas que no ven ni cine ni teatro. No creo que sea una casualidad; creo que es un personaje enviado y estoy agradecido también.

Tuvieron una preparación que implicó estar en la Escuela Naval unos días. ¿Cómo fue?

Sí, fue hermoso. Nos dijeron que iba a haber una preparación en la Marina y eso nos permitió adentrarnos y poder estar en la piel de un cadete y saber cómo es ese mundo. Nosotros tuvimos dos días internados en la Escuela Naval y el recibimiento y el apoyo que nos dieron fue increíble porque, sin ellos, no se habría dado la novela. Nos enseñaron cómo tiende la cama un cadete, cómo se dirige a alguien de un rango superior o de menor rango, cómo son los protocolos hasta para pasar rancho. Nos enseñaron a disparar, navegamos y nos despertaron a las 4:30 de la mañana para formarnos y correr por La Punta, luego hacer planchas y meternos al mar helado. Vivir esa experiencia es muy poderosa para el proceso de creación y construcción de un personaje.

¿Qué tal es el feedback con la gente en la calle?

Pasa muchas veces que las personas piensan que uno es el personaje. No solo me ha pasado a mí, sino a compañeros. A veces, las personas en la calle no disocian y lanzan hate, lo cual es preocupante porque no hay una capacidad de análisis. Es una realidad propia de nuestra educación. Sí, me pasó en algún momento, en el mercado, y una señora que estaba comprando me miró fastidiada y no entendí. Le pregunté qué pasaba y dijo que estaba molesta porque yo tenía barba, no tenía ni camisa ni pantalón ni zapatos, y no estaba con una raya al costado con gel. Se molestó al verme de una manera tan desordenada y luego entendí que ella se refería al personaje que veía en televisión. Sí quisiera que mejoremos, todos merecemos avanzar.

¿Hay poca comprensión?

No todos, pero sí hay un gran porcentaje. No hay mucho entendimiento de cómo es nuestro trabajo, cómo es el proceso. Una vez, me subí a un taxi a las 7:40 de la noche rumbo a mi casa, y el programa en que estaba empezaba a las 8. Y el taxista me dice “uy, tengo que llevarlo rápido” y le digo “no, maestro”. En mis ratos libres me gusta entrenar. Llevo 10 años haciéndolo. Quizás para muchas personas que no han estado tan enganchadas conmigo y que solamente me han visto en uno o dos proyectos les sorprenda el cambio, pero ha sido un proceso de años.

Mucha gente se sorprendió al verte musculoso.

En mis ratos libres me gusta entrenar. Llevo 10 años haciéndolo. Quizás para muchas personas que no han estado tan enganchadas conmigo y que solamente me han visto en uno o dos proyectos les sorprenda el cambio, pero ha sido un proceso de años.





AUTOFICHA

“Cuando me llamaron de Papá en apuros, me encontraba en un gran momento. Estaba haciendo un proyecto en Televisa, en México. También actué en República Dominicana y protagonicé mi primera película en Estados Unidos. Además, hice teatro”.

“Actualmente estoy en El gran chef famosos y en cuanto a proyectos, este año está cargado. En mayo, aproximadamente, estreno mi musical familiar en el Centro Cultural de la Pacífico. Se llama Chicha y ron, pronto van a salir las entradas hasta que tú entras a mis redes sociales”.

“Además, reestrenamos La vida es sueño en el teatro La Plaza. En marzo próximo, estaré dictando mi taller presencial para personas que se están iniciando en la actuación, para quienes todavía no tienen conocimiento. Pronto estrenaré una obra con Bruno Odar y tengo dos proyectos más en camino”.





