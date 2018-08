Jimmy Santi víctima de robo: Cantante denunció que le robaron S/13 mil de su casa [FOTOS]

El cantante Jimmy Santi en entrevista con ‘Válgame Dios’ reveló que ha sido víctima de un asalto tras un accidente del que fue víctima a poco de llegar a su casa.

Jimmy Santi narró que el municipio del distrito en donde vive está realizado obras de saneamiento de pistas, las cuales hasta el momento no han culminado, razón por la cual ayer cuando regresaba a su casa su auto cayó en una zanja y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

“Cuatro días que no he podido ni hablar, he convulsionado”, señaló Jimmy Santi, confirmando que ha sufrido estos problemas debido al golpe que sufrió.



Además, el cantante narró que le robaron 13 mil soles de su casa. El robo se habría efectuado en un descuido cuando ingresaba a su domicilio después del accidente en su auto.



Jimmy Santi dijo que ha denunciado el robo en la comisaría, pero que el proceso llevará tiempo. Sin embargo, expresó que sospecha de los trabajadores de la obra.



Jimmy Santi lamentó que su denuncia no proceda con premura y criticó que, pese a haberlo solicitado, hasta el momento no le hayan facilitado el nombre de los operarios que trabajan por su casa.