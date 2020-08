Jimmy Page, ex guitarrista de Led Zeppelin, cumple este viernes 71 años. Su aporte es considerado fundamental para dicha banda inglesa.

Aquí reunimos 10 canciones de la agrupación con el inconfundible sello de Jimmy Page. ¿Cuál es tu favorito o tienes otro en mente?

Dazed and Confused (1969)Es uno de los grandes temas que apareció en el primer disco de la banda, titulado 'Led Zeppelin'. Jimmy Page utilizó como base una canción homónima grabada por el folclorista Jake Holmes.

Sin embargo, el guitarrista cambió la letra y agregó algunos riffs que le dieron un estilo original. Otro detalle interesante es que utilizó un arco de violín para tocar una de las cuerdas de su guitarra.

The Rain Song (1973)Es considerada como las primeras baladas románticas de Led Zeppelin. Apareció en el disco Houses of the Holy y fue realizada por Jimmy Page luego que George Harrison le recomendara al baterista de la banda, John Bonham, que deberían grabar un tema de este tipo.

Moby Dick (1969)Fue uno de los primeros temas instrumentales grabados por Led Zeppelin. Este tema fue incluido en el disco Led Zeppelin II y cuenta con un inconfundible riff de guitarra de Jimmy Page.

Pero el detalle que sobresale aún más es el solo de batería que John Bonham incluyó a la mitad de la canción.

Immigrant Song (1970) Con esta canción, Jimmy Page quiso rendir homenaje al viaje de los vikingos al oeste de Escandinavia, cuando buscaban nuevas tierras, y fue incluido en el disco Led Zeppelin III.

El riff que utilizó Jimmy Page, precisamente, es repetitivo y hace alusión al ritmo de una marcha. Además, este tema fue el encargado de abrir todos los conciertos de la banda entre los años 1970 y 1972.

Rock and Roll (1972)Jimmy Page fusionó hard rock y blues para esta canción del disco Led Zeppelin IV. El guitarrista consiguió con esta mezcla un tema pegajoso y fuerte. Desde su aparición, fue tocada en todos los conciertos de Led Zeppelin.

Stairway to Heaven (1971)Esta es una de las canciones más representativas de Led Zeppelin. Fue compuesta por Jimmy Page y Robert Plant para el disco Led Zeppelin IV.

Ha sido reconocida como uno de los mejores temas en la historia del rock por diversas publicaciones, como la revista Rolling Stone. Estiman que el solo de Jimmy Page está entre los mejores de todos los tiempos.

D'yer Mak'er (1973)Con esta canción, Led Zeppelin realizó un homenaje a la música reggae. Jimmy Page se influenció de este género musical para darle forma al tema, que cuenta con una base muy fuerte de batería.

Es una de las pocas canciones de Led Zeppelin en las que los 4 integrantes firman la coautoría. Apareció en el disco Houses of the Holy.

Bron-Y-Aur-Stomp (1970)Este tema sirvió para que Jimmy Page demostrara toda su habilidad con la guitarra, no solo con improvisación, sino con una gran técnica para ejecutar su instrumento. Está incluido en el disco Led Zeppelin III.

Thank You (1969)Fue uno de los primeros temas lentos que tuvo Led Zeppelin en su repertorio. Jimmy Page lo trabajó al lado de Robert Plant, convirtiéndolo en otra de las canciones incluidas en casi todos sus conciertos. Forma parte del disco Led Zeppelin II.

Hot Dog (1979)Jimmy Page trabajó este tema junto al bajista John Paul Jones para el disco In Through the Out Door. La canción tuvo influencias del Rockabilly de los años 50 y su letra hace homenaje al estado norteamericano de Texas.