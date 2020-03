Previo a abordar un vuelo de emergencia con destino a Japón, el cantante Jhon Kelvin publicó una serie de videos donde explica la situación de Italia durante su estancia en ese país.

A través de su cuenta de Instagram compartió imágenes de las calles del país europeo, de las estaciones de tren, y contó que varios negocios han cerrado como medida contra el coronavirus. “Acá son las 8 de la noche, el estacionamiento vacío, las calles vacías, poco movimiento, estoy buscando algo que comer, llevo caminando cerca de una hora y media más o menos y no encuentro nada abierto”, señaló.

Toda la travesía publicada por el cantante fue mientras buscaba comida, sin tener éxito. “Hay poco tránsito, no hay vehículos, todo está cerrado, no encuentras absolutamente nada para poder comer y la policía te puede intervenir en cualquier momento, te pide tus documentos y te puede indicar que vayas a casa”, informó mientras mostraba su molestia. “Ya no sé por donde más caminar, preguntar, he estado buscando. He caminado no sé cuántas cuadras”.

Luego de algunas horas, Jhon Kelvin logró encontrar alimento en un supermercado que se encontraba abierto en la ciudad italiana Fidenza.

VIAJA A JAPÓN

El cumbiambero mostró sus pasajes a Japón a través de su red social y minutos antes de abordar el avión cubrió su boca con una mascarilla para evitar ser contagiado con el COVID-19 de gran expansión en el país italiano, donde ha originado la muerte de más de mil personas.

“Mi pasaje de Firenze a París. ¡Allá voy Tokio! Allá voy, ya llego", indicó el cantante.

