En las últimas horas, Jesús Neyra ha sido tendencia en redes sociales. El actor generó polémica en Twitter tras insinuar que muchos peruanos usan sus bonos, que les otorga el Gobierno durante el estado de emergencia, para comprar televisores.

Por intermedio de un tuit, el artista puso en tela de juicio en que gastan miles de beneficiarios el subsidio que les entrega el Estado.

“Entonces, te quejas con el Estado que no puedes trabajar y que la cuarentena. Te dan tu bono para que sobrelleves la pandemia y...”, es el texto que acompaña la fotografía donde se aprecia como clientes de una cadena de supermercados compran televisores en pleno aislamiento social obligatorio por la propagación del coronavirus, enfermedad que registra más de 28 mil contagiados.

Entonces, te quejas con el estado que no puedes trabajar y que la cuarentena... Te dan tu bono para que sobrelleves la pandemia y.... Corte a: pic.twitter.com/5Y88QjGyyr — Jesús Neyra (@Jesusneyra) April 26, 2020

A raíz de esta publicación, Neyra fue duramente criticado y los usuarios le dijeron que esos televisores no cuestan ni la mitad del dinero correspondiente al bono en mención.

¿Dónde hay TV's nuevas a ese precio (380)? Pásanos el talán. — Sandra B.R. (@domingoperezfan) April 27, 2020

¿Dónde venden tv de 380 soles para ir corriendo con mi bono? — Merlina Adamss (@MerlinaAdamsss) April 27, 2020

No hay UNA SOLA evidencia en la foto de que la gente que está comprando TV es beneficiaria del bono del Gobierno. Terrible prejuicio. — Loui Casafranca López (@LouiCasafranca) April 27, 2020

¿Dónde consigo una tele de 380 soles? — Andrea (@andreapt04) April 27, 2020

Tras estar en el ojo de la tormenta, Neyra se volvió a pronunciar y tildó a sus detractores de “haters”.

“Uff me habían contado que Twitter era hater, pero recién me doy cuenta. Si tienen problemas digestivos o de irrigación, se debe a la cuarentena. No tiremos nuestras frustraciones. Utilicen su dinero como quieran, total: el otro no es importante en esta ecuación”, (SIC), aseveró.

Uff me habían contado que Twitter era Hater pero recién me doy cuenta... Si tienen problemas digestivos o de irrigación se debe a la cuarentena... no tiremos nuestras frustraciones... Utilicen su dinero como quieran..total: El otro no es importante en esta ecuación... #COVIDー19 — Jesús Neyra (@Jesusneyra) April 27, 2020

