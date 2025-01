¡Suenan las campanas! Jesús Barco anuncia boda civil con Melissa Klug

El futbolista peruano Jesús Barco anunció que él y Melissa Klug, con quien mantiene una relación de más de tres años, se casarán mediante una ceremonia civil este año. La noticia fue revelada en una entrevista para La Fe de Cuto, donde también comentó detalles de su vida en pareja y una peculiar anécdota de su primera cita con la empresaria.

“Yo ya le pedí la mano. Soy muy familiar, me gusta mi familia. Cuando formalicé con ella, se vino el tema de mi hija; entonces, ahorita, es lo más importante el bebé. Ya lo hemos conversado, así que, con calma y poco a poco. Este 2025 puede haber sorpresas”, declaró Barco al diario Trome, haciendo alusión a sus planes de matrimonio.

Respecto al tipo de ceremonia, el futbolista reveló que la pareja priorizará un evento sencillo e íntimo. “Por la iglesia todavía no, civil nomás. Yo siempre he querido casarme bien para después disfrutar bien, pero ella me dice que quiere algo más pequeño, con familiares y amigos. La plata que vamos a gastar en todo eso, mejor la gastamos en un viaje. Lo mejor que uno puede dejar en la vida son los recuerdos”, reflexionó.

Durante la entrevista, Barco también compartió una experiencia incómoda pero memorable de su primera cita con Klug. El futbolista confesó que tuvo problemas para pagar la cuenta debido a un inconveniente con su tarjeta bancaria.

“Yo tenía mi platita en la tarjeta, pero siempre sacaba para guardar y me quedaba algo para gastar. Me quedé con 230 soles, pero mi plata estaba guardada para una emergencia”, relató.

La situación se complicó cuando Barco descubrió que la cita no era solo con Melissa, sino también con su amiga conocida como la ‘Chama’ y su maquillador. “Cuando sales con Melissa, no sales solo con Melissa; sales con la ‘Chama’ y su maquillador. Sales con los tres, en combo. Ya había sacado mi cuenta, dije que pidan: un ceviche, un par de cervezas... Ya tenía mi cálculo porque en la carta veía los precios”, narró entre risas.

El momento crítico llegó al intentar pagar la cuenta. “El escalofrío me dio a la hora de la cuenta. Abro mi teléfono y el banco me había comido la plata, no sé por qué, no sabía qué decir... Dije ‘tres más’ (otra ronda), no tenía, pero dije para hacerla larga. ‘Voy al baño’, dije y llamé a mis amigos para que me presten plata. Como una hora me demoré en el baño”, recordó.

Finalmente, logró resolver el incidente gracias a un amigo que le prestó 250 soles tras mucha insistencia. Aunque la experiencia fue estresante, Barco ahora la recuerda con humor y como parte de los inicios de su relación con Klug. “Ese momento fue horrible, pero me salvó”, concluyó, destacando que actualmente vive una etapa estable y feliz junto a la empresaria.

