Jesús Alzamora contó por primera vez las razones de su repentina salida de la conducción de ‘Yo Soy’ y otros programas en los que participaba en Latina.

Durante una entrevista con el periodista Carlos Orozco, el exconductor comentó que le molestó la manera en la que los ejecutivos de este canal procedieron para rescindir su contrato pues estaba convencido de que su presencia sumaba al equipo.

“Habían otros dos (conductores) que tenían mas tiempo que yo y hay que respetarlos. Lo que un poco me molestó fue sentir que estaba haciendo las cosas bien y chambeando bien, había recibido premios y era atractivamente comercial para ellos porque a cada rato hacia auspicios. Sin embargo, otros fueron los criterios”, comentó.

Pero lo que más incomodó al también actor es la manera en la que le comunicaron la decisión de apartarlo del canal pues, según contó, coincidió con el día en el que iba a ser sometido a una operación.

“No le tengo resentimiento al canal porque entendí que no había cómo pagar el sueldo y habían otros dos (conductores) que tenían mas tiempo y hay que respetarlos. Lo que no me gustó fue la forma. Me rescindieron el contrato por teléfono, cinco horas antes de entrar el quirófano. Me sacaron un tumor de la cuerda vocal”, añadió.

Alzamora laboró durante cuatro años en Latina conduciendo diferentes espacios. Tras su salida, evitó pronunciarse al respecto.