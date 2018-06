Jessica Tapia recibió ola de críticas tras decir que Argentina perdió contra Croacia como "castigo divino"

Luego que la selección de Argentina perdiera ante Croacia en el Mundial de Rusia 2018 , la periodista Jessica Tapia dejó entrever que esto sucedió porque "Dios les dio la espalda", ya que el país gaucho está apunto de legalizar el aborto.

“Muchos pensarán irónicamente sobre Argentina... Como están por legalizar el aborto, Dios les dio la espalda. ¿Cómo duele la goleada no? Pero seguramente más le duele a ese niño que no quieren ver nacer”, escribió Jessica Tapia en su red social.

De inmediato, los usuarios de Twitter expresaron su voz de protesta contra la opinión de la periodista, que se tomó el tiempo de contestar a algunos de sus detractores.

“Jessica en realidad tus opiniones dañan y apenan. ¿La goleada con el aborto? ¿Realmente piensas? Primero, ponte en varios zapatos antes de hablar del aborto y luego los goles viene de otro tema, el deportivo; tu cerebro debe separar los temas”, le escribió la usuaria Sonia Carlos.

A lo que Jessica rápidamente respondió: “¿Dañan? Mmm. ¿Te apenan? Lo entiendo porque tú eres pro y yo no. Escribí IRONÍA si no leíste. Por ello la mezcla temática. Estoy en los zapatos de bebés indefensos. No culpables de nada para eliminarlos. Mi cerebro acepta su sugerencia. Tu hígado que se relaje. Saludos”.

Como las críticas continuaban, la periodista lamentó “lo virulenta que es la red social" y aseguró que la dejará por algunos días.



Jessica Tapia Twitter