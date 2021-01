Luego de recibir una lluvia de críticas por retirar a Shenaaz September de Miss Perú La Pre por tomarse fotos sugestivas en lencería, la empresaria de la belleza, Jessica Newton defendió su posición y aseguró que la modelo es libre de hacer lo que desee, pero fuera de su institución.

Newton precisó que la organización Miss Perú sí aporta a que la mujer sea independiente y crezca de forma personal y profesionalmente. Además, aclaró que no tiene ningún inconveniente en trabajar con mujeres afroperuanas tal como September criticó en su defensa.

“Una mujer no tiene que desnudarse para recibir ‘likes’. Y no estoy en contra de que una mujer sea dueña de su cuerpo. Yo creo que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para llegar donde quieran. Ellas pueden elegir ser abogado, policía o juez… Mi posición es distinta a la de ella, la respeto, pero fuera de mi plataforma. No la voy a insultar, ofender, no le voy a pedir que cambie. Que sea lo que quiera ser, pero no dentro de mi plataforma porque también tengo normas y no las voy a romper”, señaló Jessica Newton para el Grupo El Comercio.

Newton acusada de “denigrar a las mujeres”

En redes sociales, Shennaz September señaló que Newton “denigra a las mujeres diciendo que por tener fotos en lencería no se aman ni se respetan”. A lo que Jessica respondió:

“Yo no he denigrado a la mujer por decirlo de una manera abierta y pública… Cada vez que voy a retirar a una candidata, lo hago de manera pública y explícita para que la gente entienda por qué se hace. De la misma manera que corono, destituyo. Yo lo manejo por mis redes sociales”, precisó.

Además, dejó en claro que no tiene ningún problema en trabajar con mujeres de diversas razas, o religiones.

“Que la gente entienda que yo no tengo ningún problema y nunca lo he tenido con el color de la piel de nadie. Ella publicó que debería tener dos años de cárcel porque había hecho un problema de color de piel, su religión o sexualidad. Yo soy muy abierta con la sexualidad de mis reinas y muchas de ellas han posado en lencería y han sido incluso imagen de marcas de lencería… pero hay una línea que divide a la modelo de este tipo de fotografías que no están dentro de lo que considero correcto para una adolescente en mi plataforma”, dijo.

También explicó que todas las modelos que pertenecen a la organización Miss Perú conocen las reglas que tiene el concurso e insistió en que la forma en que comunicó la salida de Shennaz September fue la correcta.

“Lo haría cien veces más desde que levantó el dedo y dijo me Vizcarriaron.... Por más que me digan que soy arcaica, dinosaurio, boomer tiene que existir valor y respeto”, aseguró.