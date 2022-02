Jessica Newton y Magaly Medina dejaron de ser amigas y se supo públicamente, luego de que la conductora de televisión aprovechara su espacio para criticar las actitudes de Cassandra Sánchez de la Madrid, hija de la organizadora del Miss Perú, y el padre de su hijo Deyvis Orosco.

En entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, Newton fue consultada si le apenaba la situación que su amistad estaba atravesando y aseguró que “hay otras cosas que me apenan más, me parece increíble que estemos en esto”.

“Prefiero dejar el tema ahí, yo no vivo del ráting, no me interesa este tipo de entrevista ni gano nada con esto, yo lo único que siento ganas es de que se reactive el país”, resaltó la exreina de belleza.

Cuando le preguntaron su opinión sobre lo que dijo Magaly Medina de Deyvis Orosco, a quien calificó de “encantador de serpientes”, Newton solo tuvo palabras de aliento para su yerno. “Deyvis nunca va a estar mal parado, es encantador, yo no sé ni como se exprese ni como deje de expresarse, lamento todo lo que está sucediendo”, expresó.

“Me he comunicado con ella, he puesto las cosas muy claras entre ella y yo; no soy una persona que tenga que abiertamente decir las cosas, pero de las que se he dicho, se lo he dicho”, agregó.

