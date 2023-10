Luciana Fuster llegó hace poco a Vietnam para representarnos en el Miss Grand International y, como parte de las primeras actividades, se realizó una votación para que cinco reinas tengan una cena con el presidente del concurso. La peruana no consiguió entrar al top y quedó sexta, lo que ocasionó cierta incomodidad en Jessica Newton. Entérate por qué.

La directora empezó mencionando las decenas de preguntas que recibió en redes sociales sobre por qué Luciana no asistió a dicha cena. Le consultaron si la chica reality llegó tarde, si sucedió algún imprevisto, entre otras dudas

Al respecto, Jessica aclaró que la votación dependía únicamente de los fans, por lo que las ganadoras fueron legítimamente las reinas con más votaciones. Sin embargo, aseguró que habrán más votaciones y que espera que el público peruano apoye a Luciana como corresponde.

“Espero que podamos votar con mucho más tiempo, con más consistencia y no quejarse al final cuando no alcanzamos estar dentro de los más votados. [...] Hay que competir con fuerza, alegría, lamentándose no se llega a ninguna parte. En lugar de quejarse, esfuércense más (en votar)”, remarcó en un video subido a su cuenta de Instagram.

Por último, explicó que, en anteriores ocasiones, a la cena con el presidente del Miss Grand International asistían diez candidatas, solo que en esta edición se redujo a cinco.

VIDEO RECOMENDADO