La modelo Liseth Guevara decidió dar un paso al costado del certamen de belleza Miss Perú 2022 luego que en redes sociales fuera acusada de hurto y otros cuestionamientos. Esta vez, la organizadora del concurso, Jessica Newton, se pronunció al respecto.

“Ella presentó su renuncia y yo la he aceptado, después de todo lo que he vivido este año he aprendido a que no hay que dar por sentado todo lo que digan los demás”, indicó Newton en ‘Amor y fuego’.

En esa línea, Newton resaltó que si Guevara consideraba que debe renunciar “por la tranquilidad de su familia, de su vida y sobre todo para no dañar la banda de Perú en pleno certamen porque los ojos internacionales están en nosotros”, apoyaba su decisión.

Al ser consultada sobre la supuesta cuenta de Only Fans que tendría la modelo, Jessica dijo que no ha tocado el tema “porque no ando preguntando por todos los chicos sobre los supuestos y las cosas que aparecen en las redes, ni candidato ni candidata puede estar en Only Fans ni meterse en ningún problema que vaya a dañar su imagen ni la del certamen”.

“No puedo ser un policía que va verificando todo lo que sucede en las redes, pero sí creo que para hablar bien de ella dé un paso al costado y aclare sus temas personales porque no tenemos que vernos perjudicados en este tema”, resaltó la organizadora del certamen de belleza.

Respecto a la acusación, a través de redes sociales, de una supuesta vieja amiga de Liseth, Jessica también decidió responder. “No es denuncia, una denuncia es cuando tú buscas el nombre y sale en la Policía el hecho de que salga cualquier persona en las redes a dar un juicio de valor sobre una persona, pues imagínate que tomamos todo eso por cierto”, comentó.

Asimismo, tuvo un comentario y recomendación para la persona que acusó a la modelo. “Le diría a estar persona que si realmente quiere es recuperar su dinero, debería ir a una comisaría y debería denunciar, cuál es el gusto de salir a las redes...”, puntualizó.

