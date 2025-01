Jessica Newton revela por qué se distanció de Magaly Medina: "Fue muy desagradable"

En una reciente entrevista, Jessica Newton habló por primera vez sobre el verdadero motivo detrás del fin de su amistad con la conductora Magaly Medina, poniendo fin a los rumores de una supuesta pelea entre ambas figuras.

“Honestamente, no fue pelea. La gente sigue pensando eso, pero no fue pelea”, aclaró Jessica Newton en el programa de Milagros Leiva.

Sin embargo, reveló que el distanciamiento se originó por una tercera persona: Luciana Olivares. Según explicó Newton, ella había manifestado a Medina su incomodidad con la presencia de Olivares en reuniones privadas.

“Yo le dije que no quería tener cerca a Luciana Olivares, y ella fue y le comentó a Luciana lo que había dicho. ¿Por qué no la querías tener cerca? Porque no me parece una persona que guarde los respetos que deba guardar”, declaró.

Jessica también detalló que el conflicto se desencadenó tras una llamada que calificó como “muy desagradable”. En esta comunicación, Medina le informó que había compartido sus comentarios con Olivares.

“Lo contó, me llamó, fue muy desagradable, la verdad que esa llamada fue muy desagradable, pero fui muy honesta. Entonces creo que ese momento se pudo haber evitado”, expresó la organizadora del certamen de belleza.

