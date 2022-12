Hace frente a las críticas hacia su candidata. Jessica Newton defendió y respaldó a Alessia Rovegno tras la ola de cuestionamientos que recibió luego de hacerse pública su entrevista de cara al Miss Universo. Los usuarios consideraron que no se encuentra preparada debido a las respuestas que dio durante su participación.

“Alessia ya se verá, ella es una ‘bomba’ en el escenario, tiene una proyección escénica increíble, un rostro que fotografía muy bien, es elegante, sobria...”, y más calificativos positivos mencionó la madre de Cassandra Sánchez De Lamadrid en conversación con Trome.

Sobre su preparación señaló que está satisfecha por los avances de la pareja de Hugo García: “Estoy muy feliz porque Alessia está favorita en todos los portales y misólogos. Ya cerramos las pruebas de vestuario, las clases de oratoria, las de pasarela. Ahorita estamos viendo unas cosas del ajuar y estoy segura que mi reina hará un gran papel en el Miss Universo este 14 de enero”.

“Me dijo yo soy la próxima”

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton , no descartó la participación de Luciana Fuster para el Miss Perú 2023 , pues incluso en más de una oportunidad, la misma modelo le insinúo que participaría en el certamen de belleza para ser la próxima representante del Perú en el Miss Universo .

Jessica Newton reveló que ve con buenos ojos la participación de la pareja de Patricio Parodi para el próximo Miss Perú, pues tuvo una conversación al respecto con la modelo.

“Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría sí verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo ‘yo soy la próxima’, así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona”, sostuvo.

