Jessica Newton: "El Perú no está preparado para tener una representante transgénero" [FOTOS]

El Miss Perú 2019 se realizó ayer y coronó a la representante de La Libertad, Anyella Grados. Se trató de una tradicional ceremonia a diferencia de la que se dio con Ángela Ponce, la primera transgénero que se convirtió en Miss España.

Jessica Newton, organizadora del conocido certamen, se pronunció en torno a la polémica coronación en ese país y señaló que el Perú todavía no está preparado para destacar como reina de la belleza a una representante del colectivo LGTB.

"No. No creo que el Perú esté preparado para tener una representante transgénero. Creo que no, porque ni siquiera pueden tener DNI. Nuestras leyes no lo permiten. La población todavía lo sigue mirando como algo horrible. Son mujeres que han nacido en el cuerpo equivocado, nada más", indicó Newton en El Comercio.

"UNA VÁGINA NO TE HACE MUJER"



En diferentes entrevistas, Ángela Ponce defendió su reinado y aseguró que "tener una vágina no te hace mujer". La reina española parece no dar importancia a quiénes todavía no la ven como una mujer.

"Aunque muchas personas no quieran verme como mujer, claramente soy parte de ellas", precisó desde España.

