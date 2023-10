Jessica Newton, la organizadora del Miss Perú, salió al frente para responder a las declaraciones de Samantha Batallanos, quien la acusó de haberle retirado su corona en el certamen de belleza debido a su aumento de peso.

De acuerdo con Samantha, cabe la posibilidad de que esta decisión haya sido tomada para generar controversia y aumentar el espectáculo del certamen.

“Cuando me quitaron la corona fue una discriminación, no quiero llegar a un nivel extremo de pensar mal, que puede haber sido para hacer más show, y raro porque años atrás coronó a Mirella Paz y a mí me quita la corona, no es coherente”, comentó.

Ante esto, la producción de ‘América Hoy’ se comunicó con Jessica Newton para obtener su respuesta, y la directora del concurso de belleza restó importancia a los comentarios de Samantha Batallanos.

“No hay ninguna relación entre ella y la organización. No voy a comentar nunca más de esa señorita. Si quieren cuatro minutos de fama, no me interesa” , respondió tajantemente.