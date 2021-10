A través de su cuenta de Instagram, Jessica Newton dio a conocer a sus miles de seguidores que dio positivo a coronavirus. La empresaria dijo que se encuentra realizando su respectiva cuarentena indicada por su médico.

Asimismo, la directora de la Organización Miss Perú manifestó que sus síntomas no son graves gracias a que tiene las dos dosis de vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

“Me molesta un poco el cuerpo, tengo dolores musculares, un poco de tos y la fiebre ya no me ha vuelto a subir. Hay que tomarlo todo con alegría y voy a disfrutar de los días de descanso en casita”, indicó Jessica Newton en unos videos publicados en su Storie de Instagram.

“Voy a tener que descansar en casa por los próximos días hasta que esté mejor”, agregó junto a un video donde aparece recostada en su cama.

En otro momento, la mamá Cassandra Sanchez De Lamadrid pidió a sus seguidores que se coloquen las vacunas para evitar que la enfermedad se complique, en caso de que se contagien.

“Quería decirles a quienes no se han vacunado todavía, que lo hagan. Vacúnense. Me imagino que estos síntomas, si yo no tuviese las dos vacunas, serían peor”, manifestó.

“No se confíen de las pruebas rápidas. Yo he tenido una prueba antes de venir de Utah, he tenido una segunda prueba llegando a Lima, y recién en la tercera prueba molecular me ha salido positivo”, reflexionó.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina asistió esta tarde al Poder Judicial por caso Nicola Porcella. (Fotos: Jessica Vicente) null