Jessica Newton DEFIENDE a su yerno: “El presente de Deyvis y Cassandra es una maravilla”

Luego de escuchar la versión de Andrea San Martín en torno a una llamada que recibió por parte de Deyvis Orosco, Jessica Newton salió en defensa de la pareja de su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y aseguró que le cree todo lo que dice.

MIRA: Deyvis explica llamada a su ex, Andrea San Martín: "Pequé de ingenuo"

“No me entero de lo que hablan. El hecho de ver feliz a mi hija y a mi nieto Milan me llena de ilusión todos los días”, declaró Newton a Trome.

"Es importante vivir en el presente, qué hace uno hablando de hace 10 o 20 años, uno tiene que estar en el presente para ser feliz. Y, honestamente, el presente de Deyvis y Cassandra es una maravilla. No hay nada mejor que encontrar un hombre que te ame y te respete, una mujer que te ayuda a salir adelante y un niño que bendice su unión", dijo para el mismo medio.

“Siempre habrán comentarios, pero no pongo interés en nada que no sea valioso para mí”, añadió. Aseguró no conocer a la expareja de su yerno.

Esta no es la primera vez que la empresaria y exreina de belleza sale a defender al padre de su nieto. Anteriormente, ya defendió su costumbre de ir a los saunas.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre Deyvis Orosco?

Andrea San Martín sorprendió al revelar en una reciente entrevista que Deyvis Orosco, su expareja, le realizó una videollamada a altas horas de la noche, a pesar de estar casado con Cassandra Sánchez.

Este episodio fue compartido por Andrea en conversación con el periodista Samuel Suárez, dejando claro que no respondió a la llamada para evitar malentendidos.

¿Cómo terminó la relación entre Andrea San Martín y Deyvis Orosco?

En un pasado episodio de ‘La Linares’, Deyvis Orosco recordó su relación con la exchica reality, Andrea San Martín, y reveló que era una mujer diferente a lo que es en la actualidad.

Verónica Linares, conductora de ‘La Linares’, le hizo la pregunta que sus seguidores le habían dejado a través de sus redes sociales acerca de su relación con Andrea San Martín en 2011, cuando ella era una joven universitaria.

"Yo conocí una linda chica, cuando comenzamos fue una relación bastante larga y bonita. Bueno, se acabó y ella continuó con su camino. Yo conocí una etapa muy linda de ella”, dijo el cantante en esa oportunidad.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo o por whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO: