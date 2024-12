Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco tras declaraciones de su primo Bill.

Deyvis Orosco sigue enfrentado críticas tras enviarle una carta notarial a su primo Bill Orosco, prohibiéndole cantar las canciones del grupo Néctar.

Sin embargo, ante la controversia, Jessica Newton, suegra del 'Bomboncito', fue consultada sobre el tema durante una entrevista y salió en defensa del cantante.

“No (me dijo nada sobre lo que pasó con su primo Bill). Él tampoco me pregunta de mis temas laborales. Somos una familia muy feliz que la verdad disfrutamos el tiempo juntos”, dijo en Amor y Fuego.

Asimismo, señaló que los temas familiares no se deberían ventilar ante la esfera pública, pues Bill Orosco reveló que Deyvis le "quería quitar el apellido".

“Creo que lo más importante siempre es: ‘si no vas a decir algo bueno, es mejor no decir nada’. La gente no debería hablar sobre su familia públicamente. Si alguien tiene algo que decir debería ser en privado”, sostuvo.

Por último, destacó el esfuerzo y dedicación de Deyvis al frente del legado musical de su padre.

“Yo le he visto trabajar, y no solo es el hecho de trabajo, es el hecho de constancia, de el tener que salir adelante pese a todo”.

