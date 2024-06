Jessica Newton está envuelta en un escándalo luego de la denuncia de un productor, quien la acusa de no cumplir con su contrato y dejar plantadas a las candidatas del Miss Chimbote, evento que se llevó a cabo el último sábado 15 de junio.

Tras las fuertes acusaciones, la empresaria rompió su silencio y responsabilizó a su asistente Gabriel Nardiello por su ausencia en el evento al asegurar que no pudieron embarcarse en su vuelo porque este había perdido sus documentos.

“Eso sucedió porque yo, por cuestiones de seguridad, siempre viajo acompañada y faltando diez minutos para ir al aeropuerto Gabriel (con quien iba a viajar) me dice que había perdido sus documentos y así viajara por tierra (él) no iba a llegar, por eso cancelé mi presentación. Es la primera vez que me pasa y le pedí las disculpas del caso”, sostuvo Jessica Newton en diario Trome.





ORGANIZADOR LA DESMIENTE:

Luka Gonzáles, organizador del Miss Chimbote, habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y se mostró indignado al asegurar que su imagen se ha visto seriamente afectada ya que no solo la población esperaba a la empresaria, sino también las marcas y patrocinadores.

Según explicó, ya tenía lista la camioneta que recogería a la organizadora del Miss Perú en el aeropuerto cuando su asistente se comunicó con él para decirle que la empresaria no podrá viajar por temas personales. Tras ello le dijo que la suegra de Deyvis Orosco se comunicaría personalmente con él y el alcalde de la ciudad para ofrecerles disculpas.

“A las 3:30 veo un mensaje de Gabriel y me dice Luka no vamos a poder ir por temas personales de Jessica. Luego me llamó (me dijo) ‘No vamos a poder ir porque Jessica tiene temas personales’. Le dije ¿qué es? y no me quiso decir. (…) Le echaba la culpa a Jessica por el tema que no podían viajar”, contó el productor.





