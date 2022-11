Tiene su aprobación. A Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez De Lamadrid, no le disgusta que su yerno, Deyvis Orosco, frecuente el sauna ‘Thai Club Spa’ de San Isidro, donde permaneció más de 11 horas el pasado 7 de noviembre.

La exreina de belleza comentó que está bien enterada de lo que el cantante de cumbia hace dentro del local y asegura que su hija también: “Deyvis siempre va al sauna, tiene reuniones y desde ahí llama a Cassandra”, afirmó la empresaria durante su enlace en vivo con el programa ‘Amor y Fuego’.

Al ser consultada sobre si le parecía sospechoso o no que Orosco se presente en el sauna tantas horas, respondió que “no (no le pareció raro) desde que lo conozco va al sauna. Se reúne con un montón de gente en el sauna y conversa con Cassandra en el sauna (por teléfono)”. Sin embargo, sobre el tiempo que permaneció el padre de su nieto en el local indicó: “No hay nada que se necesite hacer en 11 horas que no se pueda hacer en cinco minutos”.

“No hay nada que no se pueda hacer en otro lado”, añadió la directora de la Organización Miss Perú, quien luego cambió de tema buscando presentar a las candidatas de belleza que representarán al Perú en distintos certámenes.

“Mi vida no gira sobre Magaly”

La exreina de belleza no toleró que ‘Peluchín’ le preguntara si finge felicidad en su familia para no darle el gusto a su examiga Magaly Medina.

“La gente dice que lo que pasa es que están haciendo todo esto para sostener y no darle gusto a la Magaly”, sugirió Rodrigo González.

“No seas chistoso. A mí sí me da risa que todavía sigan pensando que mi vida pueda girar en torno a otra persona. Rodrigo, Gigi, yo creo que esto es una noticia que a ustedes les genera rating, yo siempre he dicho que me pone bastante incómoda porque es él es mi yerno y le debo respeto. Entiendo tus bromas, pero no las hago”, dijo notoriamente disgustada.

“Masaje tántrico”

Magaly Medina presentó un informe en su programa, donde se evidenció que el cantante Deyvis Orosco visitó un conocido sauna de San Isidro, donde también se ofrece el servicio de “masaje tántrico”.

Las imágenes fueron registradas en la madrugada del pasado sábado 5 de noviembre a las 2:47 a.m. En el informe se indicó que el cumbiambero llegó al recinto desde la tarde del viernes 4.

Según el programa de espectáculos de ATV, la pareja de Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton estuvo casi 11 horas en el mencionado sauna.

