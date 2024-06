Y dijo su verdad. En medio del éxito de la cruda serie Bebé Reno de Netflix, la actriz de teatro y televisión inglesa Jessica Gunning, de 38 años, reconocida por interpretar a Martha Scott, declaró que había salido del clóset en noviembre de 2022 en su círculo cercano, familia y amigos.

Así lo contó en el podcast Reign With Josh Smith, emitido este martes 4 de junio. “Estoy rodeada de gays, todos mis amigos son gays y entonces no es que estuviera reprimiendo nada. Es solo que no pensé que podría serlo y todavía no puedo expresarlo de la mejor manera”, afirmó.

Jessica Gunning, que representa a una asfixiante y temible mujer acosadora detrás del comediante Richard Gadd, recuerda que se sentía extraña en su cuerpo. Hasta que un día se liberó y se aceptó cono tal: una mujer grande y lesbiana.

Para Jessica ser homosexual era como un pequeño secreto. Sus palabras han despertado elogios entre aquellos que aplaudieron su notable trabajo en Bebé Reno, donde resulta ser odiada por muchos, pero también compadecida por otros.

La actriz recordó que en un momento de su vida veía la icónica serie The L Word, lo cual le parecía revelador. Se trata de una producción ícono de la comunidad LGTB, con la que ella se identificó plenamente, pero no se atrevía a ser como alguna de las protagonistas. Sentía quizás miedo.

“En una parte, Donny dice que durmió tranquilo, por primera vez, tras contárselo a sus padres y cuando yo le conté a mi familia, en la Navidad de 2022, dormí como 10 horas. Y pensé que era como un secreto que incluso me estaba ocultando a mí misma. Pero, de verdad, nunca lo oculté desde el odio. Nunca sentí que estuviese reprimiendo algo de mala manera o que si lo contaba podría desencadenar reacciones negativas”, explicó.

"Bebé Reno" es una serie de Netflix.

Luego recordó una obra que hizo con Cate Blanchett donde pudo besarla todas las noches en el escenario. “¡Todas estas señales del universo! Me tomó 36 años, pero lo logré”, acotó.

También, confesó, podría haber sabido antes su orientación sexual “gracias a mi look”. Vestía una gorra al revés, jeans, camisetas, acaso la versión estereotipada de una lesbiana masculina.

Según la BBC, hasta mediados de mayo, más de 65 millones de personas habían visto Bebé Reno.

Gunning anteriormente obtuvo elogios por sus papeles en los dramas de la BBC White Heat (2012) y What Remains (2013), así como por la serie de comedia The Outlaws (2021), que regresó para una tercera temporada el mes pasado.

También apareció en el drama LGBTQIA+ de 2014 Pride como la política del Partido Laborista de Gales, Siân Catherine James.

