'Jersey Shore Family Vacation' sorprende a sus fanáticos con este adelanto [VIDEO]

Vuelven a las pantallas. 'Jersey Shore Family Vacation', la serie producida por MTV , ha reunido a los compañeros de casa originales —excepto Sammi Giancola— en diferentes etapas de sus vidas. Hace unas horas acaba de salir el adelanto de lo que se verá a partir del 5 de abril.

En un convertible con las placas más emblemáticas de lo que definió este reality show durante más de seis temporadas: GTL 4EVER (Gym, Tan, Laundry), se aprecia a los ya no tan chicos dispuestos a divertirse al máximo.

Además de Sammi ‘Sweetheart’ Giancola, quien tampoco estará en la serie es Jionni LaValle, esposo de Snooki, un personaje recurrente en la temporada final. "Elijo no aparecer en televisión porque simplemente no me gusta", ha dicho.

Mira aquí un adelanto de esta serie: