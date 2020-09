EFELa cantante y actriz Jennifer López presentó este miércoles la portada de su nuevo sencillo titulado Booty, en la que la neoyorquina se muestra orgullosa de su popular trasero.

En la portada del sencillo, que cuenta con la colaboración del cantante Pitbull y el DJ estadounidense Diplo, la cantante de origen puertorriqueño aparece en una fotografía en blanco y negro, con el pelo recogido y la espalda al aire, dando protagonismo a su trasero ligeramente cubierto por una licra.

En un adelanto del vídeo de Booty se puede ver a una sexy Jennifer López que realiza bruscos movimientos con su cadera y trasero, demostrando que sigue siendo una de las reinas de las pistas de baile con frases como Big, big booty o Let me show you how to do it.

La cantante presentará su último sencillo, escrito por Chris Brown, Sam Hook y Asia Bryant, el próximo 9 de septiembre en la tradicional fiesta Fashion Rocks, una gala benéfica en el prestigioso Radio City Music Hall de Nueva York en la que se unen diseñadores de moda y actuaciones de los artistas del momento.

La cantante, de 44 años, rompió hace dos meses su relación con el bailarín Casper Smart, después de dos años y medio juntos.

Smart fue su pareja pocos meses después de que la 'diva de El Bronx' finalizara su matrimonio con el cantante Marc Anthony.