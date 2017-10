"Somos muy gemelos. Los dos somos Leo; ambos somos de Nueva York; somos latinos y otras 20 cosas más". Estas son las palabras de una muy enamorada Jennifer López al referirse a su novio Alex Rodríguez. Ambos fueron fotografiados por el lente del peruano Mario Testino .

En la edición de diciembre de la revista Vanity Fair, la pareja reveló intimidades sobre su relación y tomó como ejemplo su primera cita.

"Casi grité ‘Alex’, pero soy la persona más tímida cuando se trata de cosas así", dijo Jennifer López recordando el momento que vio a Alex Rodrríguez en Beverly Hills.

"Pude literalmente haberme alejado. Pero me acerco y le doy un golpe en el hombro y le digo ‘hola'", continuó JLo. "Venía de una promoción para mi programa, 'Shades of Blue', así que estoy vestida como mi personaje, como un niño: Timberlands, jeans, pelo corto y rizado. Él me mira. Yo digo: ‘Es Jennifer’. Él dice: ‘Te ves tan hermosa'".

Como muestra de una profunda confianza, posaron en una atrevida foto. Alex descubre el vestido de JLo y deja que se note su trasero. Aquí la imagen.

Mario Testino Mario Testino retrató a la pareja como nunca antes para Vanity Fair.

La misma López publicó desde su cuenta de Instagram la sesión fotográfica en video y algunas fotos de Testino.

