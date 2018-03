Jennifer López ha causado revuelo con la reciente entrevista que concedió a Harper's Bazaar. La 'Diva del Bronx' sorprendió con una sesión de fotos en los rascacielos de Los Ángeles , pero sobre todo con una fuerte revelación: sufrió acoso sexual cuando empezó su carrera.



López contó que un productor le pidió que mostrara sus senos, algo que rechazó. "Un director me dijo que me quitara la camiseta y le enseñara los senos. Sí, ocurrió. ¿Pero lo hice? No, no lo hice", señaló.

"Cuando hablé, estaba aterrorizada. Recuerdo que mi corazón latía pensando '¿Qué hice (al rechazarlo)? ¡Este hombre me está contratando!' Fue una de mis primeras películas. Pero en mi mente sabía que el comportamiento no era el correcto", agregó.