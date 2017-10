Jennifer Lawerence lo contó todo sobre una humillante experiencia que vivió en sus inicios como actriz

Jennifer Lawrence, la ganadora del Oscar, brindaba una conferencia cuando decidió recordar un complicado momento que vivió en los inicios de su carrera.

"Cuando era mucho más joven y estaba empezando, los productores de una película me dijeron que debía perder casi siete kilos en dos semanas”, relató inicialmente Lawrence al presentarse en la conferencia 'Women in Hollywood' organizada por la revista ELLE.

“Durante esa época, una productora, una mujer, me hizo ponerme en fila al lado de otras cinco chicas, todas desnudas, y las demás eran mucho más delgadas que yo. Nos quedamos de pie, hombro con hombro, únicamente con unos trozos de cinta cubriendo nuestras partes íntimas”, añadió.

“Después de una experiencia tan humillante y degradante, esa misma productora me dijo que debería usar mis fotografías como motivación para hacer dieta", explicó.

Lawrence no dudó en mencionar que, cuando decidió denunciar este tema, la respuesta de otro de los productores también la dejó sorprendida.

"(El productor) me respondió que personalmente no comprendía por qué todo el mundo pensaba que estaba gorda, porque él consideraba que era perfectamente 'fol**ble'. Permití que me trataran de esa forma porque sentí que debía hacerlo por mi carrera", relató.

"Aún estoy aprendiendo que no debo sonreír cuando un hombre me hace sentir incómoda. Todo ser humano debería poder reclamar que se le trate con respecto solo por serlo", concluyó.

Lawrence finalizó su intervención invitando a las mujeres a hacerle frente a esta clase de situaciones, y no dejar que absurdos comentarios determinen lo que uno debe ser.