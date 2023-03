Jenko del Río no dudó en referirse a la vez que Christian Domínguez sobrepasó los límites de amistad e intentó meterse a la fuerza al cuarto de P alo ma Fiuza cuando ellos estaban saliendo.

El exchico reality estuvo como invitado especial en el canal de YouTube de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, donde confesó una fuerte anécdota que vivió su exesposa con el cumbiambero hace algunos años.

“El que sentí que me traicionó de verdad, no tengo nada contra él ahora, si yo lo veo lo saludo, pero fue Christian Domínguez. Justo estaba saliendo con mi exesposa, con Paloma Fiuza. Hubo un reto que esposaron a Christian y a Pantera y lo hicieron en el departamento de Paloma porque ese departamento era alquilado por el canal. Él sabía que yo salía con ella”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el Jenko señaló que la modelo acudió a él para pedirle “ayuda”, pues Domínguez intentó romper los ‘códigos de amistad’ en dicho inmueble.

“No voy a dar muchos detalles, pero Paloma me llama, me dice, ‘¿puedo ir a tu casa?’. Le pregunto, qué ha pasado. Me dice, ‘no es que acá me han molestado’. Me dijo ‘Christian se ha querido meter a mi cuarto y lo he empujado’. Y yo sí le creo a Paloma (...) voy a tu departamento porque están tomando acá”, dijo y agregó que un camarógrafo le confirmó le suceso.

Ante ello, Jenko reveló que no dudó en encarar al cantante por lo ocurrido. “Llamé a Christian y le dije: “Te crees pend...” y se puso nervioso. Le dije: ‘¿Dónde estás para buscarte? Te voy a sacar la mi***”, finalizó.





VIDEO RECOMENDADO