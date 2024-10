Jenko del Río LE RESPONDE a Paloma Fiuza luego de revelar que tuvo una relación tóxica

Hace unos días, Paloma Fiuza reveló durante una conversación en el streaming Ouke que había mantenido una relación tóxica con una expareja. Durante esta entrevista se sinceró sobre todo lo que soportó para seguir con este romance.

“Me pedía la contraseña de mi celular, del banco, de mi correo, me llamaban y contesta el teléfono. Al comienzo dices sí, me esta cuidando, pero después eso te agarra en frío porque no tienes la experiencia de que es malo. Sinceramente esas relaciones tóxicas también son importantes para uno porque aprendes a saber qué es lo correcto”, dijo la exguerrera.

Tras estas declaraciones, su exesposo, Jenko del Río dijo no sentirse "aludido" y aclaró que con él no ha sido su única relación.

“No me siento aludido porque no ha mencionado mi nombre, además si habla de ex, bueno, Paloma es una persona que tuvo muchísimas relaciones”, respondió en entrevista con Trome.

"Por qué no cuenta sobre sus relaciones en Ecuador, su relación con Facundo (González), ¿qué pasó?, ¿por qué terminaron?. Hace 9 años terminamos, hemos hablado, pedido disculpas y ahí quedó todo", cuestionó.

