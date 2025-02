Jely Reátegui: "Por lo general, la actuación no se ve ni como carrera ni como trabajo”

La talentosa Jely Reátegui ha participado en diversas producciones y hace unos meses se consagró como la ganadora de la novena temporada de “El gran chef famosos”. Ahora vuelve a las tablas con la obra “Los caracoles”, de Julio Ramón Ribeyro. Las funciones serán de jueves a domingo, 8 p.m., en el Nuevo Teatro Julieta en Miraflores. Entradas en Joinnus.

Este 27 de febrero se estrena “Los caracoles”, donde eres una de las protagonistas.

Es una obra que escribió Julio Ramón Ribeyro. Está situada en los 70, pero parece que estuviera sucediendo hoy día en cualquier lugar del tercer mundo. Es la segunda vez que se monta. No es un cuento adaptado, no hemos agregado ni quitado nada. La dirige Manuel Gold y también actúan Gisela Ponce de León, Sebastián Monteghirfo, Renato Ruega y Miguel Iza. Es una farsa muy divertida de las que hace tiempo no se hacían, con una crítica potente, con un texto muy bien escrito, muy poético y contundente. Yo hago dos personajes: Zacarías y Aquiles Bombet; el reto es que parezca que son dos actores distintos y es divertido porque es un juego constante.

Hace unos meses te vimos en “El gran chef famosos” en una faceta distinta, muy competitiva. ¿Esperabas ganar?

No. De hecho, entré con bastantes nervios porque hace tiempo que no hacía televisión y sabía que el ritmo iba a ser intenso, pero no sabía qué tanto. Me gustó y me entregué a aprender, a practicar y a darlo todo para seguir avanzando.

Fuiste una de las favoritas del público.

En mi temporada, teníamos un público que nos apoyaba y eso era hermoso. Lo que más me gusta de “El gran chef” es que, como es un programa familiar, lo que están tratando de incentivar es el compañerismo y en mi promoción había mucho de eso, teníamos muchas ganas de no opacar al otro, sino de ayudarlo, de acompañarlo, de divertirnos. Y eso ha sido chévere creo que para todos, no solo conmigo, no lo sentía hace tiempo a nivel televisivo, fue muy hermoso.

Más se incentiva la competencia desmedida, despiadada.

Creo que se debería incentivar más la competencia saludable, donde realmente cada uno se esfuerza, pero no hace daño al otro ni quiere perjudicarlo.

Luego estuviste como conductora. ¿Qué tal la experiencia?

La verdad es que no es mi rubro para nada. Estaba muy nerviosa, creo que no lo hice tan bien. Igual fue buena la experiencia, pero ahí quedó. Mis respetos a la gente que se dedica a eso y lo hace con mucha naturalidad y con una energía sostenida todo el rato. Me pareció un reto muy grande y distinto a lo que suelo hacer.

¿Lo volverías a hacer?

No es lo que más me encanta, pero, si me agarras en mis cinco minutos, lo hago. Pero definitivamente ese no es mi rubro.

¿Te ves actuando hasta el final de tu vida o te gustaría emprender otros caminos?

No sé. No pienso tanto en el futuro. Actuaré hasta donde me dé el cuerpo y la energía. Si es que vienen proyectos lindos, retadores, enriquecedores, que me hagan sentir bien, me mantendré en esto. Si la vida me lleva por otros lados, no lo sé, pero esto es lo que más me gusta hacer.

¿Cómo decidiste dedicarte a la actuación?

No era lo que soñaba de niña, sino que surgió. Decidí dedicarme a esto cuando fui al teatro por primera vez, que fue a los 20 años. Empecé a meterme a talleres y me formé como actriz. Lo descubrí de casualidad cuando ya era grande y me encantó. No sé si el teatro me cambió la vida, pero sí me hizo vivirla mejor, experimentarla más a profundidad y aprender muchas más cosas de mí, de la humanidad, de la psicología, de los cuerpos, de vivir de verdad.

Muchos piensan que la vida de los actores es sencilla y cómoda.

Definitivamente no es una vida fácil, es una vida muy inestable, y yo creo que con cualquier trabajo independiente, no solo artístico, tienes que aprender a vivir con la incertidumbre y, si tienes miedo de no tener el control y de no tener las cosas seguras, no te puedes dedicar a esto, tienes que vivir con la frustración de que no todo va a salir, de que no te van a elegir para todos los papeles. A veces hay meses donde tienes trabajo, pero hay meses en los que no. Es muy irregular y a mí eso me parece fascinante, pero porque mi personalidad es así. Me gusta tener distintas rutinas a lo largo del año. Por lo general, la actuación no se ve ni como carrera ni como trabajo, lamentablemente, y eso hace que la gente menosprecie nuestra chamba o que nos paguen al último, o que nos pidan hacer cosas por amor al arte, lo cual es falta de respeto, no se valora el trabajo del otro. Entonces, no, definitivamente no nos la llevamos fácil.

Hace un tiempo mencionabas que tenías una relación de amor-odio con las redes sociales. ¿Te siguen generando sentimientos encontrados?

Ya me amisté. Antes sentía que, si me dedicaba más a las redes, de repente iba a perder mi calidad como artista, porque todo es más inmediato, todo es más rápido y obviamente está más inclinado hacia lo comercial. Pero ya aprendí a separar las cosas y ya entendí que son simplemente rubros distintos, y que una cosa no tiene nada que ver con la otra, igual la disfruto y me parece chévere. Siento que he encontrado mi propia voz, mi propia manera de ser, una manera de comunicar que también conecta con las personas que me siguen, y eso es bonito porque no he tenido que modificar mi personalidad o mi lenguaje para encajar en un formato.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO