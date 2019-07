El hilo de las traiciones de Justin Bieber a Selena Gomez que volvió loco a todo Twitter

Justin Bieber y Selena Gomez tuvieron una relación larga, intermitente y tormentosa durante aproximadamente 8 años. Al respecto, MemeDeGomez cuenta de Twitter que se encarga de difundir memes e información de la actriz, decidió traducir los t uits de Cris Dias, autora de un hilo original que resume la relación de los cantantes con todas las infidelidades y peleas que tuvieron.

“Todas las traiciones que Justin le hizo a Selena, abro hilo”, así comienza los más de 80 tweets que cronológicamente, fue llenando con pruebas, imágenes y más tuits.

Todo Twitter enloqueció, miles de cibernautas empezaron a leer y comentar dicho hilo, el cual llego a obtener 58 mil retuits, más de 8 mil comentarios y 226 mil ‘me gusta’. Incluso, muchos usuarios de esta red social hicieron varios memes sobre el tema.

La popularidad de la historia ha sido tanto que esta fue tendencia durante todo el fin de semana en Twitter. El hilo mencionado ocasionó debates sobre si realmente estos hechos ocurrieron.

De acuerdo a la información difundida, Selena Gomez estuvo rehabilitación por la depresión que le ocasionada su relación tormentosa y la enfermedad que padecía (lupus).

El hilo no solo trata sobre las traiciones que sufrió Gomez, sino también sobre cómo surgió el amor entre Justin Bieber y Hailey Baldwin, su actual esposa, quien también habría sido engañada por el cantante canadiense.

Se mencionan a modelos, cantantes y actrices, quienes fueron supuestos affaires de Bieber como: Miranda Kerr, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Sofia Richie, Chantal Jeffries, Koutney Kardashian, entre otras.

La historia del hilo también muestra todas las canciones que supuestamente dedicó Selena Gomez a Justin Bieber, las cuales hablaban sobre su relación, el sufrimiento de ella y las traiciones constantes, como: ‘The heart wants what it wants’ , ‘Stained’, ‘Same old love’ y más.

“Y aquí tenemos a Selena Gomez en 2019, un año después, liberada de una relación tóxica que duró años y que incluso la mantenía sufriendo demasiado, también sufrió públicamente derrumbándose y soportando que todos los medios se le vinieran encima”, es uno de los tuits finales de este extenso hilo.

Hilo completo de @MemesDeGomez:

Todas las traiciones que Justin le hizo a Selena, abro hilo: — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) 5 de julio de 2019

Los usuarios de Twitter no han dejado de hablar de esta historia, han reaccionado con algunos memes y comentarios.

Selena Gómez: *se iba de viaje*



Las modelos de la industria: pic.twitter.com/aitvMsu1Cu — ••• god's failure ••• (@bookjgale) 8 de julio de 2019

