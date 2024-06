El cantante Jeinson Manuel rompió su silencio luego de protagonizar un escándalo de infidelidad a inicios de mayo, y dijo estar feliz por haber recuperado a su familia tras superar este complicado momento en el ámbito amoroso.

El salsero dijo estar arrepentido de involucrarse sentimentalmente con la cantante Alexandra Mori. No obstante, contó que después de la tormenta viene la calma ya que logró el perdón de su esposa.

“Gracias a Dios estoy bien con la familia, con mi esposa pude conversar, estamos de a poco viendo la manera de solucionar todo... igual ambos nos amamos, somos humanos y cometemos errores, pero venimos bien por el bien de la familia. La amo mucho como se lo he dicho y me ama; y hubo un perdón de parte de ella”, sostuvo el artista.

Tras ello, el artista confesó que se encuentra haciendo méritos para recuperar la confianza de la madre de sus hijos.

“Así es, pues sin ella, sin mi familia, sin mis hijos no podría continuar, le doy las gracias por darme esta oportunidad y seguir siendo Jeinson Manuel e ir de la mano juntos... siempre trato de llevarla a los shows conmigo, le he dicho que quiero que sea parte de mi carrera, que me siga acompañando en esta gran aventura, que es compleja pero también bonita”, añadió.

Finalmente, consideró que de los errores se aprende y que no volverá a poner en riesgo a su familia. Como se recuerda, Jeinson Manuel y su pareja tienen una relación sentimental de más de 15 años y dos hijos.

“Desde los 14 años venimos batallando contra todo. Y con mucha sinceridad debo decir que de los errores se aprende y en un momento estuvo en riesgo mi familia, y no quiero que pase otra vez esta situación. Como dicen, después de la tormenta viene la calma”, sostuvo el cantante ‘ampayado’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’.





