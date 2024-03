Jefferson Farfán hoy goza de todos los lujos que pudo acumular como futbolista profesional, pero no siempre fue así. Antes de eso, no le alcanzaba ni para un pollo a la brasa.

‘El 10 de la calle’ aprovechó el primer episodio de su podcast con Roberto Guizasola para contar una -ahora- divertida anécdota mientras buscaba, para alimentarse, las mejores ofertas.

“¿Recuerdas cuando te llevé a comer pollo de 3 soles?”, preguntó Jefferson y comenzó con la anécdota.

El popular ‘Foquita’ fue donde el ‘Cucurucho’ y le avisó: “Quiero hablar contigo, porque no sabes lo que he encontrado. He visto un lugar que te va a encantar en la Av. Aviación”.

“Caminamos rapidito porque ese estómago estaba más vacío. Y, cuando llegamos, el 1/4 de pollo estaba S/2.50. Pura lechuga y arroz que después se llevaba para su pollo”, completó Guizasola.

Después de estallar de risa, Jefferson y Roberto le recordaron a Paolo que, “en la selección, solo nos daban nuestro pasaje, 5 soles. Por eso, comer pollo a la brasa no era normal, era una delicatessen”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: