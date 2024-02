A solo un mes que el 10° Juzgado Penal Unipersonal decidiera anular todos los cargos en su contra por la demanda de Jefferson Farfán, Olenka Mejía volvió a ser denunciada por el exfutbolista por el delito de difamación agravada.

La modelo utilizó sus redes sociales para mostrar el documento donde el exjugador exige a la justicia peruana dos años de pena privativa de la libertad en su contra así como el pago de 123 mil soles como reparación civil, esto al considerar que lo ha difamado al afirmar públicamente que ambos mantenían una relación amorosa.

En ese sentido, la excuñada de Yahaira Plasencia no dudó en cuestionar que ‘La Foquita’ haya vuelto a demandarla pese a la decisión judicial de anular las acusaciones en su contra.

“Con esto confirmo que interponer querellas sin fundamentos o hechos difamatorios se está volviendo el deporte favorito del señor, por lo que hace perder el tiempo al poder judicial con tantos casos importantes que atraviesa día a día en el país como feminicidios, violaciones, secuestros, etc. Tengo la verdad de mi lado y se ve reflejada en la primera querella que se archivó. Sé que en esta oportunidad conseguiré el archivo definitivo nuevamente”, criticó la modelo a través de un comunicado.









¿QUIÉN ES OLENKA MEJÍA?





La modelo aseguró en el programa ‘Amor y Fuego’ que mantuvo un romance con el expelotero y que fruto de su relación perdió un bebé. Esto no le cayó nada bien al expelotero que inició una demanda en su contra por difamación agravada y le exigía una reparación civil de un millón de soles, sin embargo, la denuncia fue archivada definitivamente.

Olenka Mejía también se presentó en ‘Magaly TV: La Firme’, para dar su testimonio y contó que habría perdido un bebé de Jefferson tras un aborto espontáneo, y que el exfutbolista la ayudó en su recuperación.

“Yo me puse mal, un día empecé a tener hemorragia a botar coágulos y es ahí cuando yo me dirijo a una clínica. Le comunico inmediatamente a él (Farfán), y él me dice: ‘tú tranquila, va ir una persona que es de mi total confianza”, dijo.









