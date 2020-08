Luego de estar en el ojo de la tormenta por varios días, Jefferson Farfán decidió romper su silencio y manifestarse acerca de todos los rumores en torno a él. El futbolista dijo en el programa Espectáculos que está harto que le inventen relaciones y pidió que dejen de hacerlo porque eso le afecta a su familia.

"Me han vinculado con Leslie Stewart, pero yo nunca la conocí. Me involucraron con Andrea Ferreyros por tomarme un selfie, con Aida Martínez en una discoteca de Miraflores. Estas últimas semanas he sido vinculado con medio Lima y las personas más afectadas han sido mi familia, en este caso mi mamá, mi abuela y mis hijos", aclaró Jefferson Farfán.

Asimismo, Jefferson Farfán comentó que por el momento está sin compromiso y que no tiene cabeza para pensar en una relación. "Estoy totalmente soltero, el día que yo tenga una pareja o salga con alguien, seré el primero en decirlo pero mientras tanto no me vinculen con nadie", agregó.

Además, ante las preguntas sobre su separación con Melissa Klug y las declaraciones de la misma acerca de supuestas infidelidades de Jefferson Farfán, el futbolista aclaró que no se pronunciará al respecto. "De ese tema no voy a hablar por respeto a la familia de la madre de mis hijos, de mi familia y de mis hijos", mencionó.

En lo referido al tema de su millonario contrato, Jefferson Farfán exhortó a la prensa que paren de hablar de aquello. “Pido que por favor dejen de hablar del contrato, ponen en riesgo la integridad de mi familia. Mi mamá y mi abuela están muy nerviosas por ese tema”, finalizó.