Al igual que Jefferson Farfán, el destacado exfutbolista peruano Claudio Pizarro también habría puesto en la mira los negocios inmobiliarios y estaría haciendo una millonaria inversión en la construcción de un mall en el Sur de Lima.

El actor Gabriel Calvo reveló en su podcast que el ‘Bombardero de los Andes’ sería uno de los socios del Boulevard Punta Hermosa, el nuevo centro comercial que estará ubicado en el kilómetro 42 de la Panamericana Sur.

Esta construcción se encuentra a sólo dos kilómetros del proyecto de la ‘Foquita’, el cual estará ubicado en Lurín. Ambas cuentan con una millonaria inversión.

“Hay otro mall que se está construyendo en Punta Hermosa, pasando el de la ‘Foquita’, más hacia el Sur. ¿Quizás uno de los inversionistas de ese mall sería Claudio? Mi amigo Claudio Pizarro, ¿tendrá algo que ver? No quiero hacer conflicto, pero el mall es más grande”, dijo Gabriel Calvo.

Además añadió que este nuevo centro comercial contará con restaurantes exclusivos, centros de diversión, cadena de supermercados y tiendas de reconocidas marcas que cubrirán las demandas de los habitantes de Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Santa María y Chilca.





Jefferson Farfán entra al mundo empresarial

Mente de tiburón. Hace semanas se dio a conocer la participación de Jefferson Farfán como uno de los inversionistas en la construcción de un nuevo centro comercial ubicado en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. El proyecto, denominado ‘Foquita Mall’, tiene su lanzamiento previsto para diciembre de 2024, según informó el programa ‘América Hoy’.

Las conductoras Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza corroboraron esta información basándose en una entrevista previamente realizada a Farfán, la cual decidieron hacer pública recientemente. Durante la conversación, transmitida el miércoles 19 de junio, el exdeportista reveló su incursión en el mundo empresarial tras su retiro del fútbol profesional.

“Sí (me estoy dedicando al mundo empresarial), hay algunas cositas. Hace cinco años vengo trabajando en un rubro que no me imaginé que estaría. Voy a lanzar algo que muy pronto se enterarán, tiene que ver con la construcción”, expresó Farfán, quien se comprometió a brindar más detalles sobre el proyecto en una etapa más avanzada del mismo.





