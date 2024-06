Jefferson Farfán sigue dando que hablar, pero esta vez lejos de los escándalos y más relacionado con el mundo empresarial. El futbolista rompió su silencio, de una vez por todas, respecto a la construcción de lo que será su próximo centro comercial.

El futbolista se animó a contar sobre su ambicioso proyecto, luego de haberlo guardado bajo siete llaves, pero que, finalmente, fue expuesto tras ser captado por uno de los trabajadores de la construcción mientras supervisaba la obra.

La ‘Foquita’ y su amigo Roberto Guizasola se presentaron en el podcast ‘La Lengua’ que conduce el actor Jesús Alzamora. En la conversación, Alzamora le consultó al ex de Melissa Klug acerca de su ambicioso proyecto inmobiliario.

“¿Tú estás ahora invirtiendo? ¿Te he visto en un centro comercial?”, preguntó el actor.

“Hermano (…) yo no he hablado nada, yo no he dicho nada, tú sabes que la gente siempre va a hablar, yo estoy perfil bajo y ya lo que se dé, se da”, respondió el ex de Yahaira Plasencia.





“Un mejor futuro para sus hijos”

“En realidad, yo lo único que quiero es dejar un legado para mis hijos, yo ya no pienso en mí, yo ya viví, ya tuve todo lo que quise tener por así decirlo, pero para mí, lo más importante es lo que viene más adelante en el tema de mis hijos ¿no? Yo quiero que mis hijos tengan un legado en el futuro. Yo me voy a ir en algún momento y quiero que ese legado continúe ¿no? Eso sí, lo hago callado, todo tiene que llegar en su momento siempre, cuando menos te lo esperas, te meto el gol”, argumentó el popular ‘10 de la calle’.

Por otro lado, el sobrino de Cuto Guadalupe incluso bromeó sobre la situación laboral del trabajador que le tomó la foto cuando supervisaba la obra. Como se recuerda, la foto de Jefferson con su casco de ingeniero se hizo viral.

“Ya lo despedimos (…) no mentira, obviamente, la gente siempre está para la chacota y te toman fotos en todos lados así que nada (…) tranquilo”, dijo Jefferson.

