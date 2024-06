Jefferson Farfán se convirtió en el nuevo invitado del podcast del ‘Cuto’ Guadalupe y sorprendió a más de uno al revelar detalles inéditos de la frustrada entrevista con Magaly medina en su casa en Rusia en el 2018.

La ‘Foquita’ dijo que quedó en shock cuando vio a la ‘Urraca’ en su casa en Moscú ya que la persona que coordinó la entrevista le dijo en todo momento que se trataría de un tema netamente de fútbol de cara al Mundial Rusia 2018.

Además, no esperaba que la conductora de espectáculos llegara a su casa ya que además de sus diferencias personales del pasado, también apoyó a Paolo Guerrero en el proceso legal que tenían ambos.

“No entendí qué hacía buscándome en Rusia para hacerme una entrevista que supuestamente ya estaba pactada. Nunca hubo un pacto para una entrevista con la señora Magaly Medina, no lo haría tampoco jamás, no me interesaría. El coordinador habló conmigo directamente y me dijo que la entrevista iba ser por el tema del mundial de Rusia pero con un programa deportivo, yo no sabía que la señora tenía un programa, creo que en canal 2, pero el coordinador me dijo que era una entrevista con una persona para hablar de fútbol por el mundial”, comentó el exfutbolista”, en ‘La fe del Cuto’.

Según explicó, cuando consultó quién sería la persona encargada de entrevistarlo, le dijeron que estaban en proceso de elección. Por ello, se mostró sorprendido cuando su primo le informó que Magaly Medina se encontraba dentro de su casa con todo su equipo.

“Obviamente no estaba en mi mente que la entrevista iba ser con la señora. Yo me bañé rápido, llegué a mi casa y me encuentro a la señora Magaly dentro de mi casa, yo sorprendido, por respeto la saludé, también a su esposo y subí a mi cuarto”, narró.

Una vez en su dormitorio, Jefferson Farfán contó que llamó al coordinador de Latina para increparle. “Me dijo que todo se había dado de última hora y le dije ‘no va’. El chico subió al segundo piso, me comenzó a hablar, es más ese día llamó a mi mamá, llamó a mi empresario para decirles que por favor, pero le dije que no, que la entrevista no iba”, contó.

En ese momento, escuchó que la presentadora de ATV empezó a gritarle a su coordinador ya que todo estaba listo para que empezara la entrevista y que incluso las cámaras ya estaban prendidas. No obstante, se negó rotundamente a volver a bajar.

“Pasó como media hora, comenzó a gritarle al chico y Julio me decía ‘por favor, tenemos que hacer la entrevista sí o sí porque me van a botar’, le dije que no era mi problema y se tuvo que ir como el Chavo, por donde vino”, dijo Jefferson Farfán.





