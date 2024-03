Jefferson Farfán ha dejado en shock a sus seguidores y es que en el estreno de su podcast ‘Enfocados’ junto a Roberto Guizasola, reveló que se convirtió nuevamente en padre de una niña hace más de un año y que mantuvo en secreto esta noticia para proteger a su nueva engreída.

“Quería hablar algo muy importante para mí y para mi familia, ustedes lo saben, pero lo voy a comentar, tuve una bendición más hace un año y dos meses”, empezó contado el deportista. “Mi hija Luana hermosa, yo he tratado de mantener en perfil bajo y no quería exponerla como se ha expuesto en algún momento a mis hijos”, confesó.

Luego de sorprender con esta noticia, la ‘Foquita’ aseguró que toda su familia se encuentra feliz por esta noticia, aunque no detalló la identidad de la madre, ni tampoco si mantiene una relación amorosa con ella.

“Agradecido con la vida y estoy feliz. Mi familia está muy feliz, la madre de mi hija está muy feliz, y agradecido con la vida y la hija hermosa que me ha brindado, agradecer a la mamá de mi hija y espero que pronto la conozcan. Cuatro ya, no mano ya tu sabes. Ya cerré la fábrica igual he guardado un poco de miel de abeja”, contó el ‘Diez de la Calle’.









