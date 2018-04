El delantero peruano Jefferson Farfán está pasando por un buen momento en su carrera futbolística y todos imaginaban que también en su vida amorosa. Por eso surgieron rumores sobre una posible relación con la joven Claudia Aguirre.

Al parecer todo inició por las fotos que la joven publicó con el seleccionado peruano y Rosario Guadalupe, la madre del delantero, en su cuenta en Instagram.

Sin embargo, Claudia Aguirre utilizó su cuenta en Instagram para aclarar cuál es la verdadera relación que la une con el futbolista.

"@jefferson_farfan_oficial NO ES mi novio, @jefferson_farfan_oficial NO ES mi saliente, @jefferson_farfan_oficial NO ES el papá de mi hija", escribió Claudia en la primera parte de su publicación.

"APARTE de la relación LABORAL que mantenemos, nos une una bonita y sincera amistad, aquí nadie está ocultando cosas, solo se está diciendo LA VERDAD !! Como amiga de él y de su familia, me alegra de corazón el BUEN momento que está pasando, pero no LO DEMERITEN !!!! Jefferson no necesita de NADIE para estar motivado !!! Es su propio ESFUERZO que está dando sus frutos !!! Y se lo merece", añadió fastidiada por las especulaciones.

Claudia Aguirre tiene ocho meses de embarazo y ha colocado muchas imágenes de la feliz etapa que está viviendo.