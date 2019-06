Madre de Jefferson Farfán asegura que Melissa Klug no le deja ver a sus nietos [VIDEO]

"Ya estoy harta", así se manifestó Rosario Guadalupe, madre del jugador peruano Jefferson Farfán , quien asegura que no puede disfrutar el tiempo junto a sus nietos.

Adriano y Jeremmy son los hijos que tuvo el futbolista con la empresaria Melissa Klug y, desde la separación de ambos, la tenencia de los menores de edad ha quedado a cargo de ella.

Por tal motivo, la señora Guadalupe solo puede verlos en ciertas oportunidades, sin embargo, estas veces se han restringido, según indica la madre del delantero peruano.

"Nunca salgo a contestar pero ya estoy harta. Yo los recibo en la calle (a Adriano y Jeremmy). No es justo que me maltraten de esta manera. No soy mala", aseguró para 'Domingo al día'.

"Es completamente incómodo. No tengo la facilidad como la tengo con mi otra nieta", agregó Guadalupe, en referencia a la otra hija de Jefferson Farfán.

La madre del futbolista, por su incomodidad, aseguró que tomará "acciones legales" contra Melissa Klug. "Para todos aquellos que están hablando mal de mí y de mi hijo, iré hasta el final", confirmó al dominical. Esta advertencia, añadió, va dirigida también contra la conductoras Karla Tarazona y Magaly Medina.



