Madre de Farfán sobre supuesto departamento para Yahaira: "Voy a ir con todo contra la señora Magaly"

Indignada. Así se mostró la madre de Jefferson Farfán en el programa 'Domingo al Día'. 'Doña Charo' reveló detalles sobre el supuesto departamento que su hijo habría obsequiado a la salsera Yahaira Plasencia .

Los rumores de una presunta relación clandestina entre la 'Foquita' y 'Yaha' se reavivaron después de algunos años de separación. Fue el programa de Magaly Medina que mostró unas imágenes en las que se observa a la madre del seleccionado nacional entrando a un inmueble de una exclusiva zona de Lima.

La presentadora de televisión especuló sobre una reconciliación luego del video. Magaly deslizó la posibilidad de que ese departamento sea un regalo de Farfán para Yahaira.

"YO TENGO QUE DISFRUTAR DE LO QUE MI HIJO ME DA EN VIDA"

La madre de Jefferson Farfán rompió su silencio y le puso un alto a todas la presuntas revelaciones de algunos medios. 'Doña Charo' no dudó en empezar acciones legales contra las personas que, para ella, están difamando a su hijo.

"Con este tema llego al final. Con las personas que hablan sobre mi hijo, con la señora Magaly, con la señora Klug, la señora Carla Tarazona, que todos los días se desviven hablando de él. Judicialmente voy a actuar junto a mi abogado. Y voy a ir hasta el final. Con la señora Magaly en especial, voy a ir hasta el final. Así tenga que vender lo que tenga que vender, mi casa, mi carro, voy a ir hasta el final", aseguró 'Doña Charo'.

La demanda tiene dos frentes: primero la exposición mediática de la familia de Farfán y segundo sobre el rompimiento del acuerdo de confidencialidad firmado por Melissa Klug junto al jugador. La 'Blanca de Chucuito' expuso temas privados en el programa que conduce junto a Carla Tarazona, y por esto habría faltado a su palabra.

Enrique Pardo Figueroa, abogado de Farfán, confirmó que se están tomando todas las medidas para que exista una sanción contra las personas que estarían agraviando a su patrocinado.

"Respecto a la señora Medina, de su programa y su canal, lo que se va a hacer es que ella acredite que todo lo que ha dicho es cierto. Hay una difamación, hay versiones que no son ciertas, y que definitivamente, si me agravia, tiene que ser resarcido; o, por último, sancionado. Estamos hablando de todas las sanciones que la ley franquee. Nosotros vamos a interponer todas, y cada una, de las acciones judiciales que la ley nos otorga", mencionó.

Por último, 'Doña Charo' aclaró que ese departamento es solamente para ella. "Yo tengo que disfrutar de lo que mi hijo me da en vida. Acá no va entrar nadie. Esto es mío, propio. Esta propiedad mi hijo me la compró para mí. Si gusta, que vayan a Registros Públicos; que la señora Magaly diga y corrobore que acá está viviendo alguien", concluyó.