Paco Bazán, conductor del bloque deportivo en ATV, cuestionó duramente la fiesta en un yate que Jefferson Farfán le hizo a su hijo Adriano por su cumpleaños. Tras ello, ‘El 10 de la calle’ le respondió en redes sociales y no se guardó nada.

Las críticas no se hicieron esperar, luego de que el exfutbolista mostrara un vídeo donde celebraba el cumpleaños de su hijo en un yate lujoso y en las playas de Miami.

Frete a ello, Bazán expresó su incomodidad y aseguró que un padre no debería de comportarse de ese modo, ya que no es un amigo sino una figura de autoridad. “¡Todo mal! ¡Todo mal! Primero, los padres no somos amigos de nuestros hijos. No somos los chocheras, los ‘brothers’, los ‘patitas’. ¡Somos los papás!”, expresó en uno de sus programas.

Incluso, dijo que un padre debería enseñarle a un hijo que la vida no es fácil y que no se viven de lujos. “Así tengas harto billete, tienes que enseñarle a través de tus ejemplos y austeridad que la vida cuesta (...). El esfuerzo para obtener cosas, bienes materiales. No se puede vivir una vida material porque lo que estamos criando es un materialista, en serio”.

Por ello, mediante una historia en Instagram, Farfán aprovechó en aclarar algunas preguntas y cuestionamientos que le hicieron sobre la fiesta de su hijo. Y sobre todo para responder lo mencionado por el conductor.

Dijo de que ya había trabajado lo suficiente y que podía gastar su dinero en lo que él deseara junto a su familia. “O sea, 20 años jugué por las hue...” .

Además, se burló de los comentarios que expresaban que primero debería de educar a su hijo. “Así que ya saben todos en Lima: no vayan a llevar a sus hijos en yate, porque primero hay que educarlos y enseñarles a ganarse las cosas para que sean humildes”, dijo sarcásticamente.

