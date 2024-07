Jefferson Farfán continúa dando qué hablar con las fuertes revelaciones que sigue haciendo en su podcast ‘Enfocados’. En la última edición, que tuvo como invitado a André Carrillo, la ‘Foquita’ terminó confirmando que le pegó a un periodista deportivo al interior de un avión.

Fue la ‘Culebra’ quien expuso a la ‘Foquita’ cuando Roberto Guizasola le preguntó qué recuerdos tenía con el exdelantero de la selección peruana.

“Estábamos en un avión donde había un periodista malcriado que hizo sufrir a mi negra (Amá Charo) y la hizo sufrir. El hombre a mí también me ha ‘chancado’, su nombre empieza con ‘C’ y su apellido con ‘G’ . cuando subimos al avión lo vemos sentadito…”, contó Carrillo, lo que ha provocado que muchos piensen que se trata de Coki Gonzáles.

“El hombre estaba sentadito en el asiento ‘11 C’ el negro le dio ‘¡Praaa!’, en la cara. Uno. La vuelta, ‘¡Praaa!’. Tú crees que dijo algo. ‘Callao, Chim-Pum’. Me gustó como solucionó Agustín”, añadió el integrante de la Bicolor.

Por su parte, Jefferson Farfán también contó su versión de los hechos. “Yo veo que estaba subiendo las escaleras del avión. En ese tiempo la gente andaba con su periódico, entonces yo enrollé mi periódico…”.

Según precisó, perdió los papeles debido a las constantes críticas del periodista y contó que sus declaraciones también afectaron a su madre.

“Lo que pasa es que, tú sabes que cuando hacen sufrir a la viejita, tú te vas para el otro lado, ya no piensas. Había que ordenar esa situación con el hombre directo, ‘face to face’”, se justificó.

“Santo remedio causa. Aparte estaban los profes, estaban los profes Gareca y Juan Carlos Oblitas, estaba cruzado, no me mido y uno se ciega, tú sabes que no se metan con la negra Charo”, concluyó.









¿Qué respondió Coki Gonzáles?

Lejos de negar ser el protagonista de esta historia, el periodista deportivo alimentó las expectativas de los usuarios y advirtió que contará toda su verdad este lunes.

“Les contaré todo, absolutamente todo, con detalles y sin mentiras. Los espero para que conozcan la verdad de una historia ‘desenfocada’”, escribió el conductor de televisión.









