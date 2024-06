Los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola fueron los invitados especiales en el podcast de Edson Dávila, el popular ‘Giselo’. Durante la entrevista en el programa ‘Edson Pa’ Que Más’, Jefferson y Roberto amenazaron con irse y, además, le “donaron” dinero al conductor.

Al darse cuenta de que la mesa estaba pegada con chicle, ambos estallaron en carcajadas. “Mira cucurucho (Roberto), qué vergüenza”, comentó Jefferson entre risas.

La entrevista también incluyó tres etapas: una sección de preguntas, una ruleta de retos y un ping-pong de respuestas rápidas.

Durante la ruleta, Edson Dávila señaló el reto ‘Saca tu billetera’, el cual consistía en que los invitados sacaran su billetera e hicieran una donación.

Edson aseguró a la audiencia que el dinero no sería para él, sino para ayudar a personas necesitadas. Entre risas, presionó a Jefferson y Roberto para que donaran en ese momento.

Roberto sacó su billetera y, con la aprobación de Jefferson, entregó 500 soles a Edson. “Come, comelón. Traga, hambriento”, bromeó Farfán mientras entregaban el dinero.

Tras esto, el conductor de ‘América Hoy’, sin problemas, guardó el dinero y prometió a su equipo que lo usaría para comprar un chupetín.





Jefferson Farfán recordó gol que le dedicó a Yahaira Plasencia

En medio de la entrevista, el popular ‘Giselo’ se animó a preguntarle al exjugador de Alianza Lima cuál era el gol que ha quedado marcado en su memoria a lo largo de su trayectoria. Farfán no tardó en responder y recordó que fue el tanto que marcó en el triunfo contra Nueva Zelanda.

“El gol más importante de mi carrera y el que más he gritado y que me dio mucha felicidad fue ante Nueva Zelanda con el que fuimos al Mundial, fue un gol que en verdad me da mucha alegría... estaba mi madre en el estadio”, contó sin imaginar lo que pasaría después.

En plena conversación, Edson le recordó la vez movió el ‘totó’ tras anotar un gol en el 2015, esto cuando tenía una relación amorosa con Yahaira Plasencia. Este momento icónico fue proyectado en la pantalla gigante del set poniendo en aprietos al empresario.

Aunque intentó tomar la situación con calma, Jefferson Farfán no pudo ocultar su nerviosismo y solo atinó a reírse descontroladamente. “¡Yo pensé que me iban a poner el gol ante Nueva Zelanda!”, dijo Farfán.

Edson intentó que la ‘Foquita’ haga el famoso baile que le dedicó a la salsera, pero Jefferson se negó. “¿Fue importante? (El gol dedicado a Yahaira)”, insistió el conductor de ‘América Hoy’.

“Fue un gol (…) fue un gol importante, todos los goles que hice con la Selección son importantes. Sí, disfruto mucho cuando hago goles”, manifestó el también empresario.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.