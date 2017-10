Melissa Klug y Jefferson Farfán terminaron su relación amorosa en medio de rumores que señalaban a la cantante Yahaira Plasencia como la manzana de de la discordia.

Desde entonces, y según destacaron los conductores de 'Amor, amor, amor', la empresaria dio sucesivas muestras de rechazo en contra de la 'Reina del totó', y esta serían las razones.

"Es que yo he visto a Melissa Klug ir a programas de televisión, y no me va a dejar mentir... solo que ella no puede decirlo y yo tampoco, pero sabe a quien me refiero", señaló inicialmente 'Peluchín'.



Y luego llegó la explosiva revelación de González. "Yo la he visto hasta sentada en programas de televisión, al lado de conductoras, que han tenido algo con Jefferson (Farfán) cuando ella estaba con él".



"Así que mucho no le importa, ¿por qué Yahaira (Plasencia), sí?", se preguntó el conductor de 'AAA'. "¿Sabes cuántas personas estarán pensando ahora qué conductora es esa?", preguntó su compañera Gigi Mitre.



"Tengo pruebas y testimonios de primera mano pero no puedo decirlo, no me corresponde", agregó el animador mientras que Gigi comentó que "pero entonces Melissa tiene un doble discurso porque, por un lado no se pone el jean de Yahaira, y sin embargo, si se sienta en el programa de alguien que, según tú, ha tenido alguito con su galán", comentó.

Entonces, el conductor de 'AAA' puso los puntos sobre las íes. "Porque sabía que con unas había sido una cosa así, una juerguita en el búnker, y no había sido algo definitivo", aseguró.



Video con declaraciones de Rodrigo González a partir del minuto 8:12.